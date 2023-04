Napoli-Milan, novità in allenamento: Pioli gongola

Stefano Pioli raggiunto da una notizia per lui positiva a poche ore dalla sfida di ritorno dei quarti di finale di ritorno contro il Napoli

L’attesa per la sfida di domani sera è febbrile. Entrambe le formazioni in campionato sono state un po’ distratte dall’imminente sfida di Champions. Il match del Maradona consegnerà ad una delle due la possibilità di presentarsi in semifinale. Un appuntamento al quale nessuno vorrebbe rinunciare.

Le ore della vigilia però sono state segnate anche dalle incertezze dei due tecnici, Luciano Spalletti e Stefano Pioli, tutti e due con i dubbi legati al reparto offensivo. L’apprensione principale del Milan è legata alle condizioni di Olivier Giroud, che contro il Bologna ha riposato ma che nella giornata di ieri non ha svolto l’intero allenamento con i compagni a causa di un problema al tendine d’Achille, come scritto da ‘La Gazzetta dello Sport’. Dall’allenamento di rifinitura tuttavia sono giunte le ultime sulle condizioni del francese.

Milan, Giroud si allena regolarmente con il gruppo: l’attaccante sarà al suo posto domani sera contro il Napoli

La grana Olivier Giroud è stata risolta questa mattina, durante l’allenamento di rifinitura prima della partenza per Napoli. L’attaccante francese d’origine italiana ha partecipato regolarmente all’allenamento durante i quindici minuti aperti alla stampa.

L’ex Chelsea si è allenato a Milanello con il resto dei compagni di squadra e dunque è arruolabile e pronto a guidare l’attacco di Stefano Pioli nel match di domani sera con il Napoli al Maradona.

Una presenza importante per Stefano Pioli che pure in questa stagione ha fatto affidamento sul giocatore, che vanta tantissima esperienza internazionale ed è abituato a vivere partite come quella di domani sera. Il francese, 37 anni il prossimo 30 settembre, finora ha segnato quattro reti in nove partite durante questa Champions. In totale, nel corso della sua carriera, Giroud ha realizzato 23 centri nella massima competizione europea. In campo internazionale, altre sedici sono giunte tra Europa League e Supercoppa Europea.