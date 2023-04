“Primo nome della Juve…”: Napoli, ora Giuntoli trema davvero

La Juventus avrebbe messo nel mirino un obiettivo del Napoli. Adesso Giuntoli deve fare i conti con una concorrente agguerrita.

La prossima partita di campionato vedrà il Napoli affrontare la Juventus. Oltre alla sida in campo nel big match della giornata i due club sono pronti a sfidarsi anche sul mercato e in particolare su di un calciatore che è finito nel mirino di entrambi i club. Il Napoli è da tempo interessato, ma adesso deve fare i conti anche con le intenzioni della Juventus.

Il nome in questione è quello di Frattesi. Il centrocampista in forza al Sassuolo, classe 1999, ha un contratto in scadenza nel 2026 e una valutazione attorno ai 22 milioni. Al momento è uno dei giovani centrocampisti italiani più promettenti ed è quindi naturale che su di lui ci sia si siano fiondate diverse squadre, tra cui appunto Napoli e Juventus. Giuntoli da tempo ha Frattesi nel mirino, ma adesso, come rivelato dal giornalista de La Stampa Antonio Barillà, anche la Juventus l’avrebbe messo in lista.

“Se interessa Frattesi? Dico si.” ha dichiarato Barillà a TvPlay.it. “E’ il primo nome sulla lista della Juventus qualora si decidesse di intervenire in quella zona di campo. Poi naturalmente ci saranno da fare molte valutazioni, con i bianconeri che potrebbero puntare ad una soluzione casalinga oppure si di un parametro zero. Però se si decidesse di fare un investimento Frattesi senza dubbio è un nome caldo per i bianconeri.”

Napoli, occhio alla Juventus per Frattesi: c’è però un alleato per gli azzurri

Si profila quindi una sfida tra Napoli e Juventus per le prestazioni del giovane centrocampista del Sassuolo. In aiuto del Napoli potrebbe però arrivare la vicenda plusvalenze la quale, indirettamente, rende più difficile alla Juventus pensare al futuro immediato. “Certo, al momento tutte le strategie per la Juventus sono in bilico.” ha continuato Barillà. “C’è bisogno prima di avere chiaro il futuro e poi si potranno fare pensieri anche sul mercato. Frattesi però piace, questo è certo”.

Infine un passaggio proprio sulla questione plusvalenze: “Ho seguito la strategia difensiva della Juventus. Ho buone sensazioni per quanto riguarda la questione plusvalenze. C’è poi quella sugli stipendi. Lì è un po’ più complicata la cosa. Bisogna tenere in conto che se esce fuori che uno stipendio non è trasparente poi ci sono diversi problemi da affrontare.”