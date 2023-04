🔴 Tegola pesante, salta anche Juventus-Napoli: tifosi gelati

Brutte notizie per la Juventus in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli. I bianconeri dovranno fare a meno del calciatore.

La giornata intraeuropea non è stata certo delle migliori per le italiane impegnate nelle coppe continentali. Solo la Roma infatti è riuscita a portare a casa i tre punti, mentre Napoli e Milan si sono dovute accontentare di un pari. Sconfitte invece l’Inter contro il Monza e la Juventus contro il Sassuolo.

Settimana prossima è previsto il big match a Torino proprio tra i bianconeri e il Napoli. Una partita che, al di là del fascino e della rivalità intrinseca, è fondamentale anche in ottica campionato. Il Napoli vuole mettere in cascina gli ultimi punti che lo separano dallo Scudetto, mentre la Juventus, in attesa di capire cosa ne sarà della penalizzazione di 15 punti che al momento incatena i bianconeri al di fuori della zona europea, vuole provare a riprendere la marcia dopo i due ko contro Sassuolo e Lazio.

In tutto ciò, mentre dalle parti di Napoli si tira un sospiro di sollievo per il recupero di Victor Osimhen, a Vinovo c’è invece apprensione per quanto riguarda l’infermeria. Il tecnico Massimiliano Allegri infatti dovrà fare a meno di uno dei suoi attaccanti, Moise Kean, che ha alzato bandiera bianca e che si dovrà sottoporre ad uno stop che gli impedirà di essere in campo anche contro il Napoli.

Juventus, Allegri recupera Di Maria: ma Kean salta Napoli e Inter

La buona notizia per Allegri è che Angel Di Maria, che ieri era partito dalla panchina, è arruolabile in vista del match europeo contro lo Sporting Lisbona. Notizie meno buone invece per quanto riguarda Moise Kean. L’attaccante italiano, come detto, si è fermato a causa di un problema venerdì. Al momento la diagnosi parla di almeno 15 giorni di stop.

Facendo un rapido contro scopriamo come Kean non salterà soltanto il match contro lo Sporting Lisbona e il Napoli, ma anche la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Il suo rientro dovrebbe esserci contro il Bologna, ma anche qui non c’è certezza con il rischio che la sua assenza possa prolungarsi anche oltre il dovuto.