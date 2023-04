😱 Schweinsteiger gela il Napoli: Champions, sentenza durissima

Il Napoli è chiamato alla grande sfida col Milan in Champions League, domani sera. Ma un grande campione del passato non ha molta fiducia.

Ci si prepara ormai per il big match del ritorno dei quarti di Champions League: domani sera il Napoli ospiterà il Milan. Partita più complicata di quanto si sarebbe detto al momento del sorteggio, e oggi vero e proprio punto cruciale della stagione partenopea. I rossoneri hanno vinto le ultime due partite, mettendo inaspettatamente in crisi i ragazzi di Spalletti, che ora sono chiamati a invertire la rotta.

I partenopei ospiteranno il Milan con la buona notizia del ritorno dal primo minuto di Victor Osimhen. Il nigeriano è chiamato a interrompere le difficoltà realizzative di quello che, fino al suo ultimo infortunio, era il miglior attacco della Serie A. Ma per contro Spalletti avrà a che fare con ben altri problemi nel resto del campo: saranno infatti assenti per squalifica sia Kim Min-jae che Andreé-Frank Zambo Anguissa. Un Napoli quindi non al meglio, per la sfida decisiva in Europa.

Si riparte dall’1-0 dell’andata a San Siro, partita in cui, pur senza segnare, gli azzurri avevano mostrato maggiore freschezza rispetto ai match precedenti. In particolare quello del 2 aprile al Maradona sempre contro i lombardi, chiuso con uno sconcertante 4-0 in favore della squadra ospite. Per il Napoli c’è dunque anche un’altra missione: non solo mettere fine a un periodo negativo e balzare in semifinale, ma anche vendicare quella sconfitta. Ma i pronostici non sembrano sorridere ai campani.

L’ex stella della Germania contro il Napoli

Almeno quelli dell’ex campione tedesco Bastian Schweinsteiger, che non pare avere grande fiducia nella formazione partenopea. Rispondendo oggi alla domanda di un fan su Twitter, l’ex centrocampista del Bayern Monaco ha indicato il Milan come favorita nel passaggio del turno. A Schweinsteiger è stato chiesto un pronostico sulla finale di Champions League di quest’anno, e la sua risposta è stata: Manchester City contro Milan.

Ovvio che il tedesco, oggi commentatore per ‘Sportschau’, vede la formazione di Stefano Pioli avere la meglio del Napoli domani sera, per poi superare una tra Inter e Benfica. Sull’altro lato del tabellone, ci si aspetta che il City di Guardiola possa eliminare proprio il suo Bayern, per poi battere anche una tra Real Madrid e Chelsea in semifinale. Spetta adesso a Spalletti e ai suoi ragazzi dimostrare che l’ex campione del mondo del 2014 si sbaglia.