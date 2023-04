“Il suo è un grande…”: Napoli-Kim, l’attacco al difensore è durissimo

Risveglio amaro in casa Napoli, dopo la sconfitta contro il Milan nell’andata dei quarti di Champions. Kim è stato criticato.

La seconda brutta serata nell’arco di pochi giorni. Risveglio amaro oggi in casa Napoli, dopo la sconfitta rimediata a San Siro nell’andata dei quarti di finale di Champions League per mano del Milan. I rossoneri si sono imposti 1-0 grazie alla rete siglata da Ismael Bennacer al 40esimo minuto andando poi più volte vicini al raddoppio. Per gli azzurri una delusione difficile da smaltire, alla luce dell’ottimo percorso fin qui compiuto in Europa.

I partenopei si sono presentati in campo privi di Victor Osimhen e Giovanni Simeone, entrambi ai box per infortunio. La scelta di Luciano Spalletti di schierare nella posizione di falso nueve Eljif Elmas sostenuto ai lati da Khvicha Kvaratskhelia ed Hirving Lozano non ha però prodotto i risultati sperati visto che la retroguardia di Stefano Pioli si è dimostrata imperforabile. Il discorso qualificazione, come sottolineato dallo stesso Spalleti, è ancora aperto tuttavia la strada, adesso, è tutta in salita.

A complicare ulteriormente i piani di Spalletti sarà la doppia assenza di due elementi cardine all’interno del suo schieramento tattico, ovvero André Zambo Anguissa e Kim Min-jae. Il primo, tra il 70esimo ed il 74esimo minuto, ha rimediato due cartellini gialli venendo così espulso. Il difensore invece, già diffidato, è stato ammonito e sarà quindi costretto a saltare il match in programma allo stadio “Maradona” il 18 aprile per squalifica.

Napoli, Vieri critica Kim e Anguissa

I due calciatori, nel corso dell’ultima puntata della ‘BoboTv’, sono finiti nel mirino di Christian Vieri. “Anguissa? Tu sei ammonito, pure se prendi palla rischi l’ammonizione come è accaduto, come Kim che era diffidato e si prende l’ammonizione. Il suo – ha affermato l’ex attaccante oggi opinionista – è stato un grande errore. Se intervieni in quel modo fai decidere all’arbitro, non dovevi proprio intervenire”.

Adesso la concentrazione del Napoli si sposterà sul match previsto sabato alle ore 18 contro il Verona, reduce dal successo ottenuto ai danni del Sassuolo (2-1) nell’ultimo turno di campionato. Una sfida importante, che gli azzurri proveranno a vincere così da fare un altro passo concreto verso il terzo titolo della propria storia e chiudere la pratica scudetto. Poi, da domenica, si penserà unicamente al ritorno di Champions.