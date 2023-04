“Ci hanno tolto qualcosa…”: Napoli, Spalletti è netto in diretta. Tifosi spiazzati

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha fatto riferimento alla contestata decisione arbitrale di Marciniak sull’intervento di Leao su Lozano

Il Napoli ha abbandonato la Champions League. L’eliminazione dalla competizione nel doppio confronto con il Milan estromette la squadra di Spalletti ma non cancella comunque il punto più alto toccato dal club azzurro nella massima manifestazione Uefa per club. Certo, dalla serata del Maradona, i sostenitori partenopei confidavano in ben altro.

Così non è stato ma la sensazione è che tra andata e ritorno, molti episodi hanno voltato le spalle alla formazione del tecnico di Certaldo. Ora la mente sarà proiettata esclusivamente sul campionato. Anche lì il Napoli ha un appuntamento con la storia e non può fallire l’incrocio con lo scudetto dopo 33 anni. Spalletti, intanto, è intervenuto su ‘Canale 5’ per commentare la gara.

Napoli, Spalletti sul Milan e sul contatto tra Leao e Lozano: “Complimenti al Milan ma il Var non può non vedere il rigore nettissimo su Lozano”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di ‘Canale 5’. Il tecnico del Napoli per prima cosa si è soffermato su un aspetto, la qualificazione del Milan: “”Facciamo loro i complimenti per questa qualificazione perché vanno fatti. Il Milan ha giocato due partite capitalizzando il massimo, è il sintomo di squadra matura e di calciatori che sanno scegliere i momenti che sanno pigiare sull’acceleratore e quando invece devono difendersi”.

Ma ha poi esteso le lodi pure alla sua squadra: “Faccio i complimenti anche ai miei perché abbiamo fatto una partita di grandissimo livello, poi abbiamo pagato un po’ di ingenuità e un pizzico di inesperienza nei momenti chiave della partita. Ci siamo arrivati con diversi calciatori con il fiato corto dopo il turno della Nazionale. Pensiamo ad Osimhen che è stato 20 giorni fermo. Le Nazionali ci hanno tolto qualcosa, eravamo in piena condizione sia mentale che fisica, poi siamo tornati e i calciatori non avevano più la forma necessaria”.

Sul doppio confronto ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto la partita sia a Milano che a Napoli, sia noi che loro abbiamo sbagliato un rigore. Loro hanno fatto un gol che si poteva evitare, eravamo in equilibrio e poi abbiamo dato la chance di ribaltare questa chance. Non siamo stati bravi a fare come hanno fatto loro nell’unica occasione avuta. Sono stati bravi a concretizzarla.”.

Infine sull’arbitraggio di Marciniak e sui suoi collaboratori: “All’andata tutti hanno contestato l’arbitro. Stasera c’era un rigore nettissimo su Lozano perché l’intervento di Leao gli gira la caviglia e non prende mai la palla. Ci sono diverse angolazioni, lui gli gira il piede. Il Var non può vedere un rigore nettissimo come questo”.