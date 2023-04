“Giocatore normale”: Napoli, la stoccata che non fa piacere ai tifosi

L’ex calciatore boccia un azzurro. “Non aggiunge nulla”, ha dichiarato.

Il Napoli questa sera è chiamato a ribaltare il risultato della gara di andata con il Milan. L’1-0 della settimana scorsa in favore dei rossoneri, mette gli azzurri in una situazione di svantaggio che, tuttavia, non preoccupa i tifosi.

La sconfitta subita nei 90 minuti iniziali di questa duplice sfida, è figlia di una serie di problematiche che il Napoli ha dovuto fronteggiare. In primis l’assenza di Victor Osimhen, vittima di un infortunio alla coscia, e poi del suo naturale sostituto Giovanni Simeone.

Una giocata bene dagli uomini di Luciano Spalletti, che hanno però subito un arbitraggio molto dubbio. L’espulsione di Anguissa, l’ammonizione di Kim e Di Lorenzo, e le mancate ammonizioni di Krunic e Leao, hanno fatto discutere molto. Addirittura la stessa Uefa ha bocciato la direzione di gara del rumeno Kovacs, affidando la partita di ritorno all’esperienza di Marciniak, arbitro della finale degli ultimi Mondiali in Qatar nel 2022.

Il Napoli stasera dovrà segnare due gol per ribaltare il risultato dell’andata, ma proverà a farlo in uno stadio “rinnovato”. Reduci dalla pace con il presidente Aurelio De Laurentiis, gli ultras partenopei hanno garantito uno stadio attivo che sosterrà la squadra. Circa 55mila spettatori e circa 5,5 milioni di euro di incasso, sanciscono il sold out ed il record d’incassi per il Napoli.

Napoli, l’ex calciatore boccia un azzurro

Le assenze di Kim e Anguissa peseranno fortemente sulle scelte di Luciano Spalletti, che dovrebbe schierare Juan Jesus e Ndombele. Ancora aperto il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera e tra Lozano e Politano. Resta certo il fatto che tutti sono chiamati a fare la loro parte.

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso del programma “Il bello del calcio”. L’ex calciatore ha commentato la sfida di stasera e analizzato alcune probabili scelte di Lucian Spalletti.

“Ora non contano le partite di campionato, Osimhen è la medicina del Napoli. Gli azzurri hanno delle frecce importanti da scagliare, il Milan ha dei problemi in difesa”, ha commentato Rambaudi.

“Raspadori, a differenza di Osimhen, Kvaratskhelia e anche di Lozano, non aggiunge nulla. E’ un calciatore normale”, ha concluso l’ex calciatore.