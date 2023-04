Napoli, la peggior notizia è arrivata: è ufficiale, tifosi distrutti

Il Milan ha raggiunto la semifinale di Champions League eliminando il Napoli di Luciano Spalletti: la serata del Maradona diventa amara

Poteva essere un’altra serata storica per il Napoli ma non è andata come tutti i tifosi azzurri desideravano. I partenopei hanno ceduto anche al Maradona. Alla fine, tra andata e ritorno, gli episodi hanno dato ragione al Milan e così la squadra di Luciano Spalletti è stata eliminata dalla Champions League.

Svanisce il sogno per Di Lorenzo e compagni che hanno tentato fino alla fine a mettere i brividi ai rossoneri. Napoli non scintillante come in altre circostanze ma nei 180’ contro la squadra di Pioli sono state parecchio le occasioni non concretizzate. Il Milan sfrutta un’altra percussione in velocità. Come era già successo nel match di San Siro. L’1-1 premia i rossoneri, che volano in semifinale.

Napoli, l’eliminazione dalla Champions si materializza: serata amara al Maradona per gli uomini di Spalletti



Il Napoli nei primi minuti mette in grossa difficoltà il Milan. La formazione di Spalletti è molto aggressiva e costringe i rossoneri sulla difensiva. Gli azzurri premono ma il primo pericolo lo costruiscono su calcio di punizione: Mario Rui calcia ma Bennacer devia in angolo. Poco più tardi, invece, Maignan blocca il tiro di Kvara (9’) e al 20’ osserva sfilare sul fondo la conclusione di Politano.



La gara arriva così alla prima sliding doors ma, dopo un fallo di Mario Rui su Rafa Leao, Giroud si lascia parare la conclusione dal dischetto da Meret. Il Napoli assapora comunque cattivi presagi quando si fanno male sia Mario Rui sia Politano. Dentro Lozano e Olivera. Come se non bastasse, al 38’ Marciniak sorvola su un intervento di Leao su Lozano in area di rigore. Cinque minuti più tardi, Leao ara il terreno di gioco in campo aperto e serve il comodo suggerimento per il tap-in di Giroud. Prima dell’intervallo, l’arbitro polacco nota il tocco di mano di Osimhen prima del tiro alle spalle di Maignan: rete non convalidata.

Nella ripresa, la squadra di Spalletti torna arrembante. Kvaraskhelia ci prova in due circostanze al 2’ e al 13’ ma non centra il bersaglio. Anche il colpo di testa di Olivera (19’) successivo ad un calcio d’angolo è impreciso.

Il copione della partita rimane invariato. Il Napoli attacca e al 35’ riceve un calcio di rigore per un tocco di mano di Tomori sul traversone di Di Lorenzo. Dopo la conferma del Var, però, Kvaratskhelia non segna perché Maignan protegge la sua porta allungandosi dal lato corretto. Nel finale, dopo un altro paio di tentativi, forte colpo di testa di Osimhen sul cross di Raspadori: 1-1.

Marcatori: 43’ pt Giroud, 47’ st Osimhen.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (29’ st Ostigard), Juan Jesus, Mario Rui (34’ pt Olivera); Ndombelé, Lobotka (18’ st Elmas), Zielinski (29’ st Raspadori); Politano (34’ pt Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz (14’ st Messias), Bennacer, Leao (39’ st Saelemaekers); Giroud (23’ st Origi).

Arbitro: Marciniak.

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Al 22’ pt Meret ha parato un rigore a Giroud. Al 37’ st Maignan ha parato un calcio di rigore a Kvaratskhelia. Ammoniti: Hernandez, Maignan, Di Lorenzo. Recupero: 7’ pt, ’ st.