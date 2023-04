Napoli, la previsione di Cassano: “La finale sarà…”

L’ex calciatore non ha dubbi. Nonostante la sua fede, vorrebbe una finale “da sogno”.

Il match di stasera tra Napoli e Milan ha tutta l’aria di una partita che farà la storia. La gara di andata è ormai archiviata, ma a Napoli si respira un aria diversa. Come se i primi 90 minuti non si fossero ancora giocati. Tutto è ancora aperto, in effetti. Il recupero di Osimhen ha riacceso le speranze dei napoletani che adesso, più di prima, ci credono.

Ad ospitare il match ci sarà uno stadio Maradona degno delle grandi occasioni. Tutto esaurito, circa 55mila spettatori, ed un record d’incassi di circa 5,5 milioni di euro.

Se poi a tutto questo si aggiunge la pace tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras, che garantiranno spalti gremiti ed urlanti, allora tutto sembra far dimenticare le assenze, pesanti, che il Napoli deve affrontare.

Se da un lato c’è il ritorno di Victor Osimhen, dall’altro Luciano Spalletti dovrà fronteggiare due assenze importanti: quella di Kim e quella di Anguissa.

Superare il turno significherebbe storia per entrambe le squadre. Il Napoli sancirebbe una stagione straordinaria con la storica qualificazione alla semifinale di Champions League (e chissà che non possa, poi, andare anche in finale). Il Milan metterebbe una pezza ad una stagione finora al di sotto delle aspettative. L’attuale quarto posto in campionato non soddisfa squadra e tifosi.

Il passaggio del turno sarebbe un risultato enorme per entrambe le squadre, senza dubbio.

Champions League, Cassano si espone: “La mia finale dei sogni sarebbe..”

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato al consueto appuntamento con la BoboTv, dove ha dichiarato le sue preferenze nella massima competizione Europea.

“Sarebbe bellissimo vedere Napoli-Real Madrid in finale di Champions League. Sarebbe l’apoteosi. Il Napoli contro i più forti della storia. Io tifo per l’Inter e spero che, alla fine, possano vincere la Champions League, ma la finale che vorrei è Napoli-Real Madrid. Questa è la mia finale dei sogni”, ha dichiarato Cassano.

Parole di stima nei confronti degli uomini di Luciano Spalletti. Chissà se a Napoli, dopo aver superato la scaramanzia dello scudetto, riusciranno anche a superare la scaramanzia verso delle previsioni così forti.