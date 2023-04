🚨Napoli-Milan, i quattro quesiti di Spalletti: cosa deciderà di fare?

Napoli-Milan è alle porte, e per Spalletti è il momento di prendere importanti decisioni che possono indirizzare la stagione, da qui in avanti.

È il gran giorno: Napoli-Milan è questa sera. L’occasione per i partenopei di Luciano Spalletti di allungare il loro sogno europeo, raggiungendo la prima semifinale di Champions League della storia del club. Ma non sarà un’impresa facile, dopo la sconfitta dell’andata, ricordando anche che l’ultimo scontro al Maradona tra le due squadre si è concluso con una shockante vittoria rossonera.

A suonare la carica, ieri in conferenza stampa, ci ha pensato il veterano Juan Jesus. Il brasiliano ha ricordato di essere stato tra i protagonisti, nel 2018, di una clamorosa rimonta dal 4-1 della Roma sul Barcellona. “Questa volta è più facile” ha dichiarato, pensando al fatto di avere una sola rete da recuperare. Ma servirà il miglior Napoli, cosa che nelle ultime partite non si è più vista. E anzi, Spalletti si presenta a questa sfida con diverse incognite.

È chiaro che i partenopei sono in una fase di flessione, e che certi infortuni non hanno aiutato, soprattutto quello di Osimhen. Ma l’assenza del bomber nigeriano da sola non può bastare a spiegare le ultime prestazioni, che ci hanno consegnato un Napoli irriconoscibile. Ad ogni modo, ora l’attaccante ex Lille è tornato a disposizione, e questa sera partirà titolare contro il Milan, nella speranza di invertire la rotta della squadra.

Tutti i quesiti di Spalletti in vista di Napoli-Milan

Si ritrova con diversi dubbi, l’allenatore toscano, che andranno sciolti in queste ore una volta per tutti. Come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il Napoli ha a che fare con quattro problemi principali, il primo dei quali riguarda la difesa. Con l’assenza per squalifica di Kim Min-jae, è evidente che Juan Jesus dovrà prendere il posto da titolare in mezzo alla retroguardia. Il brasiliano ha parlato da leader, ieri in conferenza stampa, ricordando che con lui in campo la squadra ha sempre fatto bene.

Squalificato anche Anguissa, al suo posto la scelta quasi obbligata è Ndombelé, l’unico altro centrocampista con quelle caratteristiche presente in rosa. Ma è un’incognita anche la fascia destra dell’attacco, da sempre contesa tra Lozano e Politano, con quest’ultimo favorito sul messicano. Altro dubbio frequente della stagione, quello sul terzino sinistro: Olivera o Mario Rui? Secondo il quotidiano sportivo, vari indizi tattici fanno propendere per il portoghese.