🔴 Napoli-Milan, la decisione sorprendente di De Laurentiis: è una vera svolta!

Napoli-Milan, la decisione del presidente De Laurentiis è sorprendente. Sta accadendo tutto proprio in queste ore, è una vera e propria svolta.

Appuntamento con la storia per il Napoli, chiamato stasera ad affrontare la sfida che metterà di fronte agli azzurri (per la terza volta in poche settimane) il Milan. Dopo aver dovuto subire un disastroso 0-4 in campionato e la sconfitta di misura nella gara di andata, adesso il Napoli si gioca l’accesso alle semifinali di Champions League. Serve vincere, non ci sono altri risultati disponibili per la corazzata di Luciano Spalletti. L’ambiente freme. Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà una bolgia anche grazie al lavoro di queste ore fatto dal presidente Aurelio De Laurentiis ed alcuni rappresentanti dei gruppi organizzati.

Dopo le tensioni respirate nelle ultime settimane, si è arrivati finalmente alla pace. Stasera vedremo un impianto pieno e pronto a sostenere la squadra contro il Milan. Un passaggio, quello con gli Ultras, che serviva a tutto l’ambiente per ritrovare serenità. Pace che, soprattutto, riporterà la spinta di quel 12esimo uomo in campo che spesso ha aiutato gli azzurri a raggiungere anche risultati sorprendenti in occasioni importanti.

Napoli-Milan, la decisione sorprendente di De Laurentiis

La foto pubblicata nelle scorse ore, con De Laurentiis in posa con i rappresentati dei gruppi organizzati, ha rappresentato un punto di svolta che ora molti all’ombra del Vesuvio sperano possa portare non soltanto verso una pace duratura ma anche ad una collaborazione che possa far bene alla squadra ed al tifo organizzato. In queste ore c’è stato, tra l’altro, anche un ulteriore incontro, un aperitivo, tra i capi Ultras ed il patron azzurro.

Poi la decisione, di De Laurentiis, riportata questa mattina e che ha spiazzato molti. Secondo quanto raccontato da ‘Il Mattino’, infatti, alcuni Ultras saranno presenti anche nella tribuna centrale. Questo perchè il presidente – si legge – ha consentito l’acquisto dei tagliandi anche a coloro i quali sono sprovvisti di tessera del tifoso, dedicando cosi alcuni posti in tribuna proprio agli Ultras. Un gesto distensivo che sottolinea ulteriormente quanto la situazione sia cambiata nel corso delle ultime ore.