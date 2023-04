Napoli-Milan, Meret nella storia: non accadeva dal 2012

Il portiere friulano del Napoli entra nel libro dei record: il calcio di rigore parato a Giroud è ‘storico’ per un motivo particolare

Alex Meret grande protagonista nella prima mezz’ora del primo tempo. Il portiere del Napoli ha detto no ad Olivier Giroud in due circostanze. La prima volta sul calcio di rigore assegnato dall’arbitro Marciniak per un intervento scomposto di Mario Rui su Rafael Leao.

La parata del portiere azzurro è fondamentale per mantenere estremamente aperto il discorso qualificazione. Peraltro, un calcio di rigore battuto da uno specialista come l’attaccante francese di Stefano Pioli.

Napoli, Meret monumentale: ipnotizza Giroud dopo undici anni, per il friulano è il terzo rigore parato con la casacca azzurra

Il portiere di Udine ha mantenuto il risultato sullo 0-0 al 22’ disinnescando il calcio di rigore battuto da Olivier Giroud. L’attaccante del Milan ha sbagliato un calcio di rigore a distanza di undici anni. Il francese, infatti, è un grande specialista dagli undici metri. Due dati in assoluto lo dimostrano.

L’attaccante rossonero, prima di questa sera, non sbagliava un rigore addirittura da undici anni. L’ultimo errore si era prodotto infatti in una partita di EFL Cup tra l’Arsenal e il Coventry. Una gara comunque senza storia e vinta dai ‘Gunners’ per 6-1. Nel corso della sua carriera, Giroud ha trasformato invece 27 tiri dalla ‘lunetta’.

Grande merito dunque di Meret, che poco dopo gli ha sbarrato un’altra volta la strada parando la conclusione dall’interno dell’area di rigore. L’estremo difensore del Napoli, da quando è arrivato sotto il Vesuvio, finora aveva neutralizzato altre due pene massime. L’ultima lo scorso 31 agosto nel confronto di campionato al Maradona contro il Lecce.

In precedenza, aveva detto no anche ad Aleksander Kolarov nel 2-1 della Roma del 2019. In totale, nella sua carriera, Meret ha parato 7 penalty contro i 16 in cui invece non è riuscito ad evitare la rete.