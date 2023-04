“Non può essere…”: occhio Napoli, che beffa in campionato

Napoli, occhio a cosa viene rivelato poco prima del Milan. Che beffa in vista del ritorno in campionato: ecco tutte le parole inedite.

Il pareggio con l’Hellas Verona è più che giustificato, anche se il campionato è ancora lontano dall’essere chiuso matematicamente. Lo sa bene il Napoli, che però ha preferito gestire le risorse e le energie nervose in vista del ritorno contro il Milan. Domani sera al Maradona gli azzurri si giocheranno una delle gare più importanti della propria storia, con la possibilità di accedere per la prima volta in assoluto alle semifinali di Champions League.

Semifinali di Champions League che sarebbero un risultato clamoroso, tanto quanto la vetta della classifica con quattordici punti di vantaggio sulla seconda. La stagione del Napoli sta continuando a mostrare numeri spaventosi, anche quando la buona sorte è sembrata abbandonare momentaneamente il gruppo di Luciano Spalletti. Gli azzurri, però, hanno fatto in fretta a tagliare via la concorrenza e ora aspettano soltanto le ultime quattro vittorie per blindare l’aritmetica certezza della vittoria dello Scudetto.

Napoli, senti cosa dice Javier Zanetti: la rivelazione ‘beffa’ del vice presidente dell’Inter

Dopotutto, la concorrenza ha di certo accusato lo strapotere mostrato dal Napoli quest’anno. Un tema toccato addirittura da Javier Zanetti, nel corso della sua lunga intervista concessa ai microfoni dell’edizione online de ‘La Repubblica’.

Il vice presidente dell’Inter ha così commentato l’exploit stagionale degli azzurri, colpevoli di aver ‘tagliato le gambe’ a tutte le altre big della Serie A: “Sono stati fortissimi, c’è poco da aggiungere. Questa, però, non può essere questa la spiegazione”.

Ha le idee chiare Zanetti, che poi sul Napoli aggiunge una rivelazione che sa di beffa per i meneghini: “Anzi, dopo averli battuti a gennaio, tutti pensavamo che sarebbe cominciata un’altra storia… Invece, purtroppo, è cominciata la nostra discontinuità”. Dopotutto, l’ex capitano nerazzurro è chiaro e amaro nei confronti dei suoi: “Nessuno poteva immaginarlo, cominciando dai giocatori: sto insieme a loro ogni giorno. Vi posso assicurare che i più delusi sono proprio i calciatori dell’Inter“.