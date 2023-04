“Non tocca la palla”: Napoli-Milan, furia totale contro Marciniak

L’arbitro polacco Marciniak è terminato al centro delle polemiche del web per il calcio di rigore non assegnato al Napoli nel corso del primo tempo

Primo tempo nel quale è successo di tutto. Il Milan è arrivato al riposo con lo stesso punteggio del match d’andata. Un parziale che elimina in questo momento il Napoli dalla Champions League. La squadra di Spalletti ha cominciato la sfida con il piede sull’acceleratore ma poi ha subito il gol di Giroud.

In mezzo anche un calcio di rigore sbagliato ma soprattutto un episodio che ha indignato i tifosi partenopei sul web. Poco prima del gol che per ora decide la sfida del Maradona, infatti, Lozano – subentrato a Politano – è andato giù in area di rigore del Milan. Szymon Marciniak tuttavia non ha assegnato il tiro dal dischetto al Napoli.

Napoli, “Leao non tocca la palla”: sul web si grida allo scandalo per il rigore non assegnato alla squadra di Spalletti.

Dopo la decisione dell’arbitro polacco di lasciare proseguire il match in seguito all’intervento di Rafa Leao su Lozano, l’azione è stata oggetto di un controllo. Il Var ha vivisezionato l’accaduto ma non ha optato per l’assegnazione del rigore alla formazione di Luciano Spalletti.

Stupore per tantissimi tifosi del Napoli e non solo. Anche il telecronista di ‘Sky Sport’ Maurizio Compagnoni ha parlato di errore della squadra arbitrale. Sul web, moltissimi i commenti piovuti nel giro di pochi minuti.

Non lascia spazio ad interpretazioni, ad esempio, il tweet del giornalista Luca Cerchione, giornalista di “#Leao NON tocca minimamente la palla, falcia il piede sinistro di #Lozano: calcio di rigore grande come una casa non assegnato al #Napoli”, ha scritto su Twitter.

“Ridicolo, sono milanista e mi sembra chiaro come il sole il rigore. Boh”, la replica di un appassionato che si confessa essere tifoso della formazione rossonera. “Incredibile. Mai vista una cosa simile”, risponde un altro. Tutti sembrano d’accordo nel ritenere errata la decisione della squadra arbitrale.