😍 “Se passerà il turno…”: Napoli, la sentenza fa sognare i tifosi

L’ex calciatore non ha dubbi, il Napoli dovrà fare la partita perfetta se vorrà conquistare la semifinale.Â

Il match di questa sera tra Napoli e Milan si prospetta uno spettacolo indimenticabile. I presupposti ci sono tutti.

Il Napoli parte in salita, tra la sconfitta dell’andata e le pesanti assenze di Kim e Anguissa. Il recupero di Victor Osimhen e uno stadio gremito sono, tuttavia, una buona spinta. Lo stadio Maradona, reduce dalla recente pace tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras, sarà tutto esaurito e fungerà da dodicesimo uomo in campo per gli uomini di Spalletti.

Anche il Milan ha le sue motivazioni. Il risultato dell’andata li mette in leggero vantaggio, e la possibilità di qualificarsi per una storica semifinale di Champions League potrebbe essere una leva non indifferente sulla psicologia degli uomini di Stefano Pioli.

Roberto Rambaudi, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso del programma “Il bello del calcio”, dove ha commentato la gara prevista per stasera.

Napoi-Milan, Rambaudi è chiaro

“E’ la gara più importante degli ultimi anni per il Napoli. Di solito sono propositivo quando dico un pronostico, ma stavolta sono preoccupato come lo ero anche alla vigilia del sorteggio. Sono preoccupato, se il Napoli vincerà significa che avrà fatto la partita perfetta“, ha commentato.

“Il Milan gioca molto sulle ripartenza, riesce ad abbinare gamba e qualità tecniche importanti. Inoltre saranno decisive le scelte di Spalletti viste le assenze di Kim e Anguissa. Juan Jesus deve stare attento a non perdere palloni insidiosi, altrimenti viene bruciato in velocità . Sarà importante far fare al Milan cose che non sanno fare, per esempio correre dietro al pallone”, ha concluso l’ex calciatore.

Rambaudi è chiaro, la partita di stasera è estremamente complicata per tanti fattori, sia di campo che non. Il Napoli dovrà fare una partita perfetta per portare a casa la qualificazione alla semifinale, considerando che non basterà soltanto vincere la partita.

Attenzione al recupero di Osimhen e, soprattutto allo stadio Maradona, vero plus di questa sera.