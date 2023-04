“Boban, ex Milan ora all’Uefa, si occupa anche del Var…”: Alvino e la foto polemica

Il Napoli deve archiviare l’uscita dalla Champions League e concentrarsi sul campionato per l’obiettivo che ha dinanzi a sé: il giornalista Alvino, però, non ci sta e punta il dito.

Tra Napoli e Milan l’ha spuntata il club rossonero in Champions League, conquistando la semifinale della competizione. Nonostante tutto e nonostante la concentrazione che la squadra di Luciano Spalletti dovrà rivolgere al percorso in Serie A, è arrivato un pensiero ben preciso. Il giornalista non ci sta e punta il dito.

Il Napoli ripartirà in campionato dalla trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus. L’obiettivo Scudetto ora è fondamentale per gli azzurri.

Dopo l’eliminazione subita in Champions League per mano del Milan, però, il giornalista Carlo Alvino torna a dire la sua tramite social. E punta il dito verso una situazione in particolare.

Napoli-Milan, Alvino non ci sta: il suo pensiero tocca una questione in particolare

Il giornalista Carlo Alvino, tramite il proprio profilo ‘Facebook, dice la sua su un decisione in particolare: “Boban ricomincia dall’UEFA: sarà Chief of Footbal. Zvonimir Boban è dal 2021 il nuovo Head of Football dell’ente presieduto da Aleksander Ceferin, una posizione manageriale creata appositamente per lui”. Ma poi arriva la parte del ragionamento che va più nello specifico.

Si legge ancora: “Il croato, inoltre, ha già ricoperto un ruolo analogo a livello mondiale, alla FIFA, prima della parentesi dirigenziale di 9 mesi al Milan, dal giugno del 2019 fino al marzo 2020, dove ha lavorato a stretto contatto indovinate con chi… PAOLO MALDINI. I suoi compiti all’ interno della UEFA sono i seguenti: i rapporti con le leghe e con i club; la revisione dei calendari; armonizzazione tra coppe e campionati; LA GESTIONE DEL VAR ALL’INTERNO DEI TORNEI UEFA“.

Insomma, il giornalista quest’oggi, all’alba del giorno dopo il match di Champions League tra Napoli e Milan, non le ha di certo mandate a dire. E le sue parole riprendono il club rossonero per quanto avvenuto in occasione di quello che è stato considerato come un mancato rigore per il fallo di Leao su Lozano. Il tutto facendo riferimento appunto alla nuova carica di Zvonimir Boban.