😮 Napoli, non solo gli infortuni: l’ufficialità fa esultare la Juventus

In tre rischiano di dare forfait, ma Luciano Spalletti intanto spera di recuperare il vero Victor Osimhen non apparso al meglio nella serata di ieri contro il Milan. C’è un’altra notizia poi che riguarda direttamente i bianconeri e indirettamente il club partenopeo, che si prepara alla trasferta all’Allianz Stadium.

Juventus-Napoli, la decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC sulla chiusura della Curva Sud

Come riferito dalla FIGC: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale nell’udienza fissata il 19 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 233/CSA/2022-2023, proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. in data 10.04.2023 avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Tribuna sud primo anello” privo di spettatori. In relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023″.

“Ha udito – si legge ancora nel comunicato ufficiale – gli Avvocati Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante, il Dott. Luca Scarpa per la Procura Federale ha pronunciato il seguente dispositivo. Accoglie il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata“. Ci saranno perciò i tifosi bianconeri in Curva Sud all’Allianz Stadium, nonostante ciò che è accaduto con Romelu Lukaku nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia.