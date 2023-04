Napoli, questa non ci voleva: che batosta in vista della Juve

Il Napoli, dopo l’eliminazione in Champions League patita per mano del Milan, pensa alla Juve. La strada, però, appare tutta in salita.

È forte la delusione in casa Napoli, dopo l’eliminazione in Champions League. Gli azzurri ieri hanno tentato di ribaltare la sconfitta rimediata all’andata, senza tuttavia riuscire nell’intento. Al termine dei 90 minuti è maturato un pareggio che ha consentito al Milan di strappare il pass per la semifinale e determinato l’esclusione dei partenopei. I quali, adesso, proveranno a chiudere la pratica scudetto.

Il sogno tricolore, alla luce dei 14 punti di vantaggio nei confronti della Lazio seconda a 8 partite dalla conclusione del campionato, appare vicino. Per concretizzarlo, però, sarà necessario continuare a lottare e rimettersi subito in carreggiata. Il calendario, domenica sera, proporrà il big match sul campo della Juventus reduce dai ko rimediati per mano dei biancocelesti e del Sassuolo. Un incontro ostico, che Luciano Spalletti dovrà necessariamente fare suo.

Fare bottino pieno, in ogni caso, non si preannuncia semplice alla luce della probabile assenza di tre colonne portanti della squadra. Matteo Politano, Mario Rui e Amir Rrahmani, infatti, sono usciti malconci dalla gara di ieri con i Campioni d’Italia e non è ancora chiaro se riusciranno a recuperare in tempo per essere inseriti nella lista dei calciatori convocati. Ulteriori sviluppi sono attesi a stretto giro di posta ma intanto, nell’ambiente, ha cominciato a diffondersi un certo pessimismo.

Napoli, in tre rischiano di non esserci con la Juventus

L’esterno offensivo, in particolare, è uscito al 34esimo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra mentre il terzino portoghese, costretto ad alzare bandiera bianca nello stesso minuto, è attualmente ai box per colpa di un trauma contassimo al ginocchio destro. Il difensore centrale, sostituito al 74esimo da Leo Ostigard, ha subito un trauma contusivo al piede destro. Tutti e tre, nella giornata odierna, verranno sottoposti a nuovi esami strumentali che consentiranno allo staff medico del Napoli di valutare l’entità dei rispettivi problemi.

Spalletti, dal canto suo, spera di riuscire a recuperarli ma intanto dovrà valutare gli eventuali sostituto. Il rientro di André Zambo Anguissa e Kim Min-jae, assenti ieri per squalifica, rappresenta di certo una buona notizia ma Spalletti non può permettersi ulteriori scivoloni. Le prime critiche sono già arrivate e la Lazio ha iniziato a pregustare una clamorosa rimonta. Serve un successo di prestigio a Torino per far tornare il sorriso all’interno del club.