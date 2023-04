🔴 Napoli, anche lo Scudetto si complica: allarme dopo il Milan

Risveglio amaro per il Napoli, reduce dall’eliminazione in Champions League. Scatta l’allarme per lo scudetto: il motivo.

Fine dei sogni. Risveglio quanto mai amaro per il Napoli, dopo il pareggio di ieri nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. L’1-1 maturato al termine dei 90 minuti, a firma di Olivier Giroud e Victor Osimhen, ha consentito al Milan di strappare il pass per le semifinali e andare avanti nella competizione europea. Per gli azzurri, invece, le prossime saranno ore di profonde riflessioni.

Sono infatti diverse le cose che, nell’ambito del doppio confronto, non hanno funzionato o hanno prodotto risultati al di sotto delle aspettative. I partenopei avevano dominato nella fase a gironi mettendo in fila Liverpool, Ajax e Glasgow Rangers mentre agli ottavi era stato liquidato senza particolari patemi d’animo l’Eintracht Francoforte. L’ambiente si aspettava quindi di imporsi anche contro i Campioni d’Italia ma, nel momento più atteso, i partenopei non sono riusciti ad esprimersi al massimo andando così incontro all’eliminazione.

Una delusione cocente per il club e i tantissimi tifosi presenti all’interno dello stadio “Maradona”, sold out per l’ennesima volta in questi mesi. Ora il Napoli dovrà essere bravo a metabolizzare quanto accaduto e tornare immediatamente in carreggiata. C’è infatti uno scudetto da vincere e sebbene siano 14 i punti di vantaggio nei confronti della Lazio seconda e 8 le partite ancora previste l’obiettivo non può ancora essere considerato raggiunto.

Napoli, lo scudetto non è ancora vinto

A far tremare i supporter azzurri ci ha pensato oggi ‘La Repubblica’ che, in un articolo, ha rimarcato la tendenza delle squadre di Spalletti a spegnersi progressivamente ad aprile. “L’anno scorso lo escluse dallo scudetto con un punto su nove tra il 10 e il 24 di questo mese maligno. Diverso l’epilogo quest’anno. Bel gioco e possesso palla in primavera sono fuori moda e fuori tempo”.

L’allarme è quindi scattato e già domenica, in casa della Juventus reduce dalla sconfitta patita per mano del Sassuolo, sarà necessario ricominciare a macinare punti. La Lazio, sabato, ospiterà il Torino. La distanza, come detto, è ampia ma non al punto da consentire al Napoli di guardare con ottimismo al futuro e sedersi sugli allori. Il tricolore, che in città manca da 33 anni, va conquistato sul campo.