Rigore negato a Lozano: Napoli, spunta la rivelazione dal campo

Napoli amareggiato e deluso dopo l’eliminazione in Champions League. Spunta la rivelazione dal campo sul rigore negato a Lozano: ecco svelato tutto

Termina fra mille rimpianti la campagna europea del Napoli. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti è costretta a cedere il passo alla compagine di Stefano Pioli, con il Milan che vola in semifinale di Champions League. Un risultato meritato dai campioni di Italia in carica, anche se i tifosi azzurri non si danno pace per gli episodi arbitrali che hanno inevitabilmente condizionato la sfida. Sia all’andata in quel di San Siro, si al ritorno in quel del Maradona.

A far discutere, dopotutto, sono i cartellini facilmente estratti per Anguissa e Kim all’andata. E anche quelli omessi, sempre a San Siro, per i rossoneri Krunic e Tonali. Soprattutto, però, a far discutere è il mancato rigore fischiato al Napoli, per un contatto piuttosto solare tra Rafael Leao e Hirving Lozano. Il messicano viene falciato dal portoghese, che colpisce il pallone solo dopo aver travolto la gamba dell’avversario. Una svista comprensibile in presa diretta da parte di Marciniak, ma incomprensibile e inspiegabile per gli uomini dinanzi al VAR.

Napoli, ecco cosa ha detto Marciniak dopo il rigore non dato agli azzurri: rivelazione dal campo

Un tema che ha affrontato anche Piotr Zielinski, impegnato dinanzi ai microfoni dei giornalisti presenti in mixed zone. Dopo l’1-1 di Champions League contro il Milan, il polacco ha svelato cosa gli hanno riferito gli arbitri in occasione del contatto tra Lozano e Leao.

“A fine partita mi sono diretto verso gli arbitri e ho chiesto spiegazioni – spiega amaramente e rivela Zielinski, che poi aggiunge il retroscena – Loro mi hanno detto che semplicemente non era calcio di rigore, non c’era nessun fallo. Adesso, purtroppo, è già tardi per dire altrimenti. Ormai hanno deciso di non fischiare e non c’è molto da fare. Oggi ci sono tante telecamere in campo, se hanno deciso così dobbiamo accettarlo. Non hanno fischiato rigore, tutto qua”.