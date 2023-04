Napoli, prima l’eliminazione e poi la beffa: tifosi infuriati

Napoli, eliminazione amarissima contro il Milan in Champions League. Tifosi infuriati, però, per la beffa dopo il pareggio fatale: ecco svelato tutto.

E anche l’ultimo dei tre atti va al Milan. Si lecca le ferite il Napoli di Luciano Spalletti, eliminato ieri in UEFA Champions League ai quarti di finale. Termina con più di qualche rimpianto l’avventura europea degli azzurri, incapaci di spendere un fallo di esperienza sia all’andata che al ritorno. E probabilmente penalizzati anche da un doppio arbitraggio che ha lasciato il segno tra San Siro ed il Maradona.

Eppure, l’ambiente napoletano mai come ieri sera era prontissimo ad esplodere. Il pubblico di Fuorigrotta non è venuto meno dai compiti del dodicesimo uomo, sostenendo la formazione di Luciano Spalletti per tutti e novanta i minuti di gioco. Addirittura, cercando anche di aiutare il Napoli nella giornata di vigilia alla gara col Milan. Come? Disturbando il sonno, o almeno cercando di riuscirci, con fuochi d’artificio e colpi di clacson nel pieno della notte e a pochi passi dal soggiorno partenopeo dei rossoneri.

Napoli, senti Pioli: le sue parole sono una beffa e scatenano i tifosi azzurri

Un qualcosa che ha fatto molto discutere anche la sponda di casa Milan, che non ha ben accettato il comportamento della tifoseria napoletana. Addirittura, è stato tema di chiacchierata per Stefano Pioli, che a ‘Milan TV’ ha lanciato una vera e propria frecciata a chi aveva provato a disturbare il suo sonno e quello dei suoi ragazzi.

All’ironica domanda che arriva dallo studio: “Mister, come ha dormito ieri notte?”, Pioli è altrettanto beffardo. E la sua risposta scatena la rabbia e la frustrazione dei tifosi di casa Napoli: “Mi addormento sempre presto. Poi mi sono svegliato, ma onestamente mi aspettavo dei fuochi d’artificio più belli…”.

Una chiara presa in giro ai tanti che avevano provato a irretire il soggiorno del Milan all’ombra del Vesuvio. I rossoneri volano in semifinale, mentre il Napoli ora è chiamato a scuotersi per blindare quanto prima la matematica certezza dello Scudetto.