“Incavolato nero!”: furia dopo Napoli-Milan, sfogo durissimo

Non si placano le polemiche relative alla sfida di ieri sera tra il Napoli ed il Milan. Arrivato uno sfogo durissimo in diretta.

Il Napoli mastica amaro dopo l’eliminazione in Champions League. Un match dai numerosi volti, simile a delle montagne russe, che ha fatto provare ai tifosi azzurri vari stati d’animo. Delusione dopo la rete siglata da Olivier Giroud, fiducia seguita da scoramento al momento dell’errore dal dischetto di Khvicha Kvaratskhelia, speranza con il gol di Victor Osimhen ed infine rabbia. Ora il calendario propone la sfida con la Juventus ma per azzurri non sarà facile metabolizzare il risultato.

La squadra di Luciano Spalletti, fino a qualche settimana fa scintillante, nel doppio confronto con i Campioni d’Italia non è riuscita ad esprimersi al meglio. All’andata, ad esempio, la manovra è apparsa troppo lenta per gli standard europei. Ieri, invece, prima il centrocampo e poi la difesa si sono fatti bucare troppo facilmente in occasione della discesa di Rafael Leao. A pesare, secondo molti supporter partenopei, sono state anche le scelte arbitrali.

Nel mirino, in particolare, sono finiti i cartellini gialli sventolati da Istvan Kovacs nei confronti di Kim Min-jae e André Zambo Anguissa a San Siro. Ammonizioni pesanti, che hanno determinato la squalifica del sud-coreano e del camerunese. Molto discussa, inoltre, la decisione di Szymon Marciniak di non concedere rigore su Hirving Lozano toccato da Leao. Elementi che hanno reso ancora più impervio il cammino verso la qualificazione fino al punto da renderla impraticabile.

Napoli, lo sfogo di Chiarello

A farsi portavoce della rabbia azzurra è stato Umberto Chiariello, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Canale 21’. “Nel computo complessivo dove sta che il Milan ha meritato la qualificazione, andiamo a vedere l’incidenza degli arbitri in questo doppio confronto. Per me è uno schifo! Sono incavolato nero”. Il giornalista è poi andato avanti nel suo sfogo, spiegando di sentirsi derubato.

“Il rigore nettissimo su Lozano cambia la partita”. Le polemiche sono destinate a proseguire nei prossimi giorni ma intanto il verdetto è stato emesso ed è incontrovertibile. Ora il Napoli dovrà concentrarsi sulla lotta scudetto, tutt’altro che chiusa alla luce del rendimento ad aprile delle squadre di Spalletti. Domenica sul campo della Juventus non si potrà sbagliare ancora. La Lazio seconda ha iniziato a crederci.