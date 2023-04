Colpo di scena Osimhen: Drogba gli sconsiglia un top club per il futuro

Futuro di Osimhen lontano da Napoli? Arriva il consiglio dell’ex bomber. Ecco quale sarebbe la soluzione migliore per il nigeriano.

Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, Victor Osimhen è comunque riuscito a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcato nella partita di ieri. Il ritorno dal primo minuto dell’attaccante nigeriano è coinciso con il ritorno al gol. Tanti i rimpianti però da parte degli azzurri che certamente avrebbero preferito avere il centravanti a disposizione anche per il match d’andata contro i rossoneri.

La storia, anche quella del calcio, però non si fa con i se e con i ma. L’unica cosa che possono fare i tifosi del Napoli e guardare al futuro di Victor Osimhen con la maglia azzurra. A queste ultime partite di campionato e a cosa accadrà la prossima stagione. Non è infatti un caso che l’attaccante nigeriano sia corteggiatissimo da diverse big europee. Una situazione che certaemente fa vivere i tifosi azzurri con il fiato sospeso, visto e considerata l’incertezza che regna attorno ad Osimhen per la stagione 2023/24.

Tra i diversi club che sono interessati al nigeriano sono però pochi quelli che potrebbero affrontare la spesa per il suo acquisto. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis naturalmente ha già fatto sapere che chiunque voglia acquistare il calciatore dovrà necessariamente sborsare una cifra alta. Tra queste poche squadre che possono pensare di sedersi con De Laurentiis al tavolo delle trattative c’è senza alcun dubbio il Paris Saint Germain.

Osimhen, il consiglio di Drogba: “Non andare al PSG”

“Non è l’ideale per la sua crescita.” Con queste parole al Canal + viene sconsigliato ad Osimhen di accettare la corte del club francese. A dare il consiglio è un attaccante che in quanto a gol e trofei sa il fatto suo, l’ex centravanti del Chelsea Didier Drogba. Dall’altro delle sue 305 marcature solo con il club, alle quali vanno aggiunte altre 65 marcature per quanto riguarda la nazionale della Costa d’Avorio, Drogba consiglia quindi ad Osimhen di non accettare subito e con entusiasmo il PSG.

Drogba ha ammesso: “Il fatto che un attaccante come lui sia nel mirino di club come il PSG è certamente una prova della sua stagione e del suo talento, ma non lo vedo il club ideale per continuare la sua crescita.”