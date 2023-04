“Come si fa a…”: Napoli, Costacurta netto su Kvara dopo il Milan

Dopo la partita di ieri e il rigore sbagliato sono piovute alcune critiche a Kvaratskhelia. Ma arriva la difesa che non ti aspetti.

Quella di ieri sera non è certo stata la serata migliore per il Napoli e per Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, che comunque si è dato molto da fare provando sempre la giocata, è stato costantemente raddoppiato, se non triplicato dai calciatori del Milan. Una gabbia, quella costruita da Pioli attorno a lui che l’ha molto limitato nelle giocate.

Oltre a questo poi è arrivato il rigore sbagliato. Un penalty fallito in un momento della partita nel quale, un gol azzurro, avrebbe potuto davvero cambiare il volto della partita, consentendo al Napoli di portarsi ad un solo gol dai supplementari. Una serata accompagnata da alcune critiche. Gli addetti ai lavori però sono divisi, perché mentre alcuni hanno riscontrato un calo di prestazioni, per altri la partita di Kvaratskhelia è comunque stata molto generosa.

“A me è piaciuto.” ha dichiarato ad esempio Billy Costacurta. L’ex difensore del Milan ha espresso parole positive per quanto fatto dal georgiano in campo ieri sera: “Il suo talento non è in discussione. Ieri ha ricevuto un trattamento speciale dal Milan. Lo raddoppiavano e triplicavano costantemente, ma nella ripresa in un paio di situazione è uscito fuori benissimo. Il Milan ha dovuto abbassare il baricentro per fronteggiarlo. Alcuni dicono che non è quello di due mesi fa, ma secondo me sbagliano. E’ sempre fortissimo.”

Costacurta sul rigore non dato al Napoli: “Non si vede benissimo, ma…”

L’ex difensore del Milan parla poi dei due rigori. Su quello di Giroud ha pochi dubbi, non andava ripetuto: “Il rigore di Giroud non andava ribattuto. Stando al regolamento, i difensori devono avere tutti e due i piedi dentro l’area. Il VAR ha valutato bene, Juan Jesus aveva un piede che si trovava fuori dalla linea al momento della battuta di Giroud.”

Meno netto invece sul rigore non dato al Napoli: “Secondo l’arbitro Marciniak non c’era: il portoghese ha toccato prima la palla. Non si riesce a vedere benissimo, ma sembra che venga toccato prima il piede e poi la palla.”