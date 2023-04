“Il miglior modo…”: Napoli, la frecciata di Giroud dopo la vittoria

L’attaccante francese non si trattiene, dopo il rinnovo arriva la stoccata al Napoli.

La vittoria del Milan contro il Napoli ieri sera è una ventata di aria fresca per i rossoneri. La triplice sfida vinta dal Milan con due vittorie ed un pareggio, consente al Milan di qualificarsi alla semifinale di Champions League, ma anche di dare un volto nuovo alla stagione.

Se per il Napoli, almeno quella in campionato, non contava poi troppo, per i rossoneri, che attualmente sono al quarto posto, battere la capolista è un bel segnale.

Se poi consideriamo l’ipotesi di rassegnazione dei quindici punti di penalizzazione alla Juventus, il Milan scende addirittura fuori dai posti per la prossima Champions League.

Il pareggio di ieri sera regala al Milan una straordinaria qualificazione alla semifinale, potenzialmente con il derby di Milano alle porte. In attesa della sfida di stasera, l’Inter è in vantaggio 2-0 sul Benfica nella gradi ritorno dei quarti di finale.

6 gol subiti e 0 segnati dal Napoli, in una triplice sfida che fa male agli uomini di Spalletti. Partiti super favoriti hanno visto sgretolarsi le loro speranze insieme con la condizione fisica dei giocatori. Tra espulsi, diffidati ed infortunati il Napoli ha dovuto fronteggiare troppe problematiche. E aggiungiamo anche qualche errore arbitrale decisivo ed un avversario al top della forma, quantomeno in Europa.

Giroud, il giorno dopo: la stoccata al Napoli

Il giorno dopo la super sfida, arrivano buone notizie in casa Milan. L’autore della rete del vantaggio rossonero, Olivier Giroud, ha rinnovato il suo contratto. E’ di oggi la sua firma, presso la sede del Milan, fino al 2024.

Si attende ancora il comunicato ufficiale, ma l’attaccante francese ha parlato ai microfoni di Tmw, confermando la sua posizione.

“E’ andato tutto bene e sono molto felice. Non c’era modo migliore per festeggiare la partita di ieri sera, anche se il passaggio del turno è la cosa più importante. Sto bene qui, ho ricevuto una bella accoglienza e infatti mi considero milanista fin dal primo momento che sono arrivato qui”, ha dichiarato Giroud.

Una dichiarazione d’amore in piena regola, quella del francese, che ha segnato 5 gol in 10 presenze in Champions League questa stagione.