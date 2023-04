“Non è rigore”: Napoli-Milan, scoppia il caos dopo la sentenza

Le dichiarazioni dell’ex arbitro lasciano pochi spazi a dubbi. Ecco cosa pensa sui rigori dati e non dati tra Napoli e Milan.

Il quarto di finale tra Napoli e Milan si conclude con il passaggio del turno dei rossoneri, dopo una doppia sfida che però è stata foriera di diverse polemiche arbitrali, sia all’andata che al ritorno. Entrambe le squadre si lamentano riguardo alcune decisioni circa i calci di rigore, mentre al contempo anche la gestione dei cartellini, soprattutto all’andata è stata oggetto di discussione.

La UEFA dopo il mezzo disastro dell’arbitro Kovacs ha preso di petto la situazione mandando ieri il polacco Marciniak, uno dei arbitri ritenuto più affidabile. Marciniak dal canto suo ha però però preso alcune decisioni che hanno scontentato il Napoli. L’ex arbitro Gavillucci ha analizzato l’arbitraggio di ieri ai microfoni di TMW Radio: “Il calcio di rigore del Milan è un episodio particolare. Per sapere se si doveva ripetere o meno si deve spulciare il regolamento. Si prendono in considerazione i piedi a terra. Quindi il rigore era regolare.”

“Non conta se un piede è sospeso in aria, conta il piede che quando è a terra.” ha continuato l’ex arbitro. “E in questo caso la posizione di Juan Jesus, al momento del tiro di Giroud, era regolare. Il rigore non andava ripetuto, si è svolto tutto in maniera corretta.” Gavillucci poi passa a parlare degli altri due rigori: quello concesso per fallo di mano di Tomori e quello non concesso per l’entrata di Leao su Lozano.

Napoli-Milan: “C’era il rigore su Lozano, ma il mani di Tomori non c’è”

Sul rigore per l’intervento di Leao su Lozano Gavillucci è chiaro: “Pensavo avesse preso il pallone e mandato in angolo. Poi ho rivisto l’azione e dalle immagini si vede che c’è il tocco su Lozano. Sinceramente mi sarei immaginato la chiamata del VAR. Se si vede l’immagine Leao tocca tutto.”

Invece parere contrario sul fallo di mani di Tomori: “Non è mai rigore. Tomori non aumenta mai il volume del corpo, fa un movimento che è congruo. Pensavo che il VAR intervenisse, non è rigore”.