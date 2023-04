“Il potere del Milan…”: Napoli, il giornalista non ha dubbi dopo l’uscita

Il Napoli non ha superato il turno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan e il rammarico è tanto. Le parole del giornalista.

Il Napoli sta ancora elaborando l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan, nonostante il traguardo storico dei quarti raggiunto. Quest’oggi ha riferito il suo pensiero per quanto accaduto ieri allo Stadio Maradona anche il giornalista.

Il Napoli non ha rimontato la sconfitta subita nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League a San Siro. E il gol di Victor Osimhen non è bastato per superare il turno e accedere alla fase della semifinale.

Tra andata e ritorno ci sono comunque stati episodi e decisioni arbitrali che hanno fatto discutere. Ne ha parlato oggi anche il giornalista Paolo Del Genio. Le sue parole a riguardo.

Napoli, il giorno dopo la gara di Champions League con il Milan ha parlato così Del Genio

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato così a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Boban alla FIFA? Maldini? Senza entrare nel merito è chiaro che loro hanno più personaggi a contatto con i vertici. Loro hanno più potere, riescono più a condizionare dentro e fuori dal campo. Hanno amicizie ventennali o trentennali, hanno giocato determinate partite e lì a Milano c’è il centro economico e mediatico di tutto, si fa persino il mercato, tutti i dirigenti si vedono lì, tutti i contatti avvengono lì”.

“Da sempre – ha continuato il giornalista vicino all’ambiente azzurro – è così. Dire che è alla pari col Napoli è una bugia. La nostra sarà sempre una corsa ad handicap perciò bisogna ogni 10 minuti dire che il Napoli sta facendo qualcosa di leggendario e spero non irripetibile”.