Scudetto al Napoli, istanza bocciata: la dura reazione di Pisani

L’avvocato non ci sta, la decisione del Collegio di Garanzia è scandalosa e lede i diritti dei cittadini.

L’indagine che ha coinvolto la Juventus ha generato una serie di conseguenze.

Il Codacons, insieme con l’associazione Club Napoli Maradona avevano presentato un ricorso al Tar per chiedere le revoca dello scudetto 2018/19 alla Juventus e la conseguente assegnazione al Napoli, classificatosi al secondo posto.

La richiesta al Tar si basava sulla “violazione dei principi base dell’Ordinamento Sportivo e della Giustizia Sportiva”.

Era stata poi presentata un’istanza al Collegio di Garanzia per chiedere il rigetto del ricorso presentato dalla Juventus in merito alla penalizzazione.

Oggi si è svolta l’udienza davanti al Collegio di Garanzia per decidere in merito al suddetto ricorso.

Presieduta da Gabriella Palmieri Sandulli, l’udienza si è sciolta poco dopo le 19 e ha rimandato la sentenza a domani.

A sospresa il Procuratore Generale Tacer ha chiesto il rinvio alla Corte d’Appello a causa di una carenza di motivazioni circa la penalizzazione.

A questo punto, la sentenza sembra tendere verso la riassegnazione dei quindici punti di penalizzazione, almeno fino alla processo della Corte d’Appello, se ci sarà.

Revoca scudetto, respinta l’istanza di Codacons e Club Napoli Maradona

Per quanto riguarda l’istanza presentata dal Codacons e dall’associazione Club Napoli Maradona, il Collegio di Garanzia ha giudicato non ammissibile l’intervento.

L’avvocato Angelo Pisani, presidente del Club Napoli Maradona ha dichiarato che la decisione è uno schiaffo a milioni di tifosi, una decisione scandalosa in uno Stato di diritto.

“Il Coni si è dimostrato ancora una volta lontano dagli amanti dello sport e dai cittadini, adottando misure ce di fatto li esclude da qualsiasi decisione.

Sono milioni i tifosi e le associazioni che scendono in campo per tutelare la legalità e la giustizia. oggi, attraverso la decisione del Collegio di Garanzia, hanno ricevuto uno schiaffo e hanno capito che il calci è un sistema chiuso, non giustizia”, ha dichiarato.

Inoltre l’avvocato Pisani ha dichiarato che impugnerà il provvedimento limitativo dei diritti dei cittadini.

Una reazione decisa dell’avvocato che non mollerà la presa nei confronti della Juventus e del Coni.