Calciomercato Napoli, è tutto vero: l’accordo è sempre più vicino

Il Napoli lavora alla conclusione dell’affare: arriva la conferma sui contatti in corso, ma la situazione è leggermente diversa da quanto si crede.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è già impegnato a definire il futuro della squadra azzurra. Il calciomercato non dorme mai. Tanti nomi sono in circolazione sia in entrata che in uscita per gli azzurri. Il reparto offensivo potrebbe essere quello più ritoccato con la posizione sia di Hirving Lozano che di Matteo Politano da chiarire, insieme a quella di un valido elemento, quale il giovane Eljif Elmas.

A lanciare un’interessante indiscrezione questa mattina è stata ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, emittente ufficiale della società partenopea, che tramite il direttore Valter De Maggio ha annunciato la trattativa in chiusura fra il Napoli e l’Atlanta United per l’argentino Thiago Almada. Si tratta del trequartista classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Velez e trasferitosi in MLS appena l’anno scorso.

Il valore del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, dopo che è stato acquistato per gli statunitensi per circa 14 milioni di euro. Da tempo Thiago Almada, che ha partecipato anche ai Mondiali di Qatar 2022 con l’Argentina campione della competizione, desidera debuttare in Europa e non aspetta altro che la giusta occasione.

Thiago Almada-Napoli, contatti fra gli agenti e la società azzurra

In serata la notizia è stata rilanciata dal giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, Fabrizio Romano, il quale ha confermato le indiscrezioni sorte, affermando i contatti fra gli agenti del giocatore e il club azzurro. Tuttavia, si sarebbe ancora lontani dalla chiusura della negoziazione, proprio perché la parola definitiva spetta chiaramente all’Atlanta United.

Il Napoli sarebbe intenzionato a non farsi scappare il trequartista e davvero interessato al suo profilo, ma la situazione è ancora in pieno sviluppo. Ciò che ha già acceso la fantasia dei tifosi e anche l’indiscrezione in Sudamerica è un like lasciato proprio dal calciatore argentino a un’immagine social, che lo vede ritratto con la casacca azzurra e la cui didascalia recita: “Vieni al Napoli”. È iniziato un nuovo tormentone? Vedremo.