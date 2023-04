Calciomercato Napoli, futuro Osimhen: in famiglia spingono per l’addio

Il Napoli giocherà questa sera il ritorno di Champions League contro il Milan, ma bisogna registrare delle nuovi di mercato su Victor Osimhen

Dopo il pareggio di campionato di sabato scorso rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona di Marco Zaffaroni, il Napoli è atteso questa sera dalla gara che potrebbe cambiare la sua storia. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo per la gara di ritorno del quarto di finale di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli.

Il Napoli è sicuramente sfavorito per il passaggio del turno sia per vista la sconfitta rimediata nella gara di andata circa una settimana a San Siro che per le assenze che deve affrontare Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, questa sera dovrà fare a meno di due giocatori molto importanti: Frank Anguissa e Kim Min-Jae.

Questi due calciatori, di fatto, non ci saranno perché squalificati, ma i tifosi azzurri possono sperare nel ritorno dal primo minuto di Victor Osimhen. Il nigeriano, dopo i 20 minuti finali giocati sabato pomeriggio contro il Verona, guiderà l’attacco partenopeo verso una rimonta che sarebbe storica. Tuttavia, in attesa della gara di questa sera contro il Milan di Stefano Pioli, bisogna registrare delle nuove indiscrezioni in sede di calciomercato proprio sull’ex Lille.

Calciomercato Napoli, la fidanzata di Victor Osimhen gradirebbe un ritorno in Germania: il Bayern Monaco di Thomas Tuchel ci spera

Secondo quanto riportato dal canale tedesco ‘Sport1’, infatti, il Bayern Monaco di Thomas Tuchel è sulle tracce di Victor Osimhen. Il club bavarese, vista la folta concorrenza, potrebbe far leva sulla possibile voglia della fidanzata del calciatore del Napoli di tornare a vivere proprio in Germania.

La ragazza di Victor Osimhen, infatti, è nata a Wolfsburg, dove il centravanti ha giocato dal 2017 al 2019. Alla fidanzata del giocatore del Napoli di Spalletti, di fatto, sarebbe molto gradito un ritorno nel suo paese natale, visto che così la loro figlia (la piccola Haly) possa crescere più vicino alla sua famiglia.