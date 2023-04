Juventus-Napoli, il top può saltare il match: pessime notizie in arrivo

In casa Napoli c’è ancora grande amarezza per l’eliminazione dalla Champions League contro il Milan campione d’Italia.

Il Napoli di Luciano Spalletti vive uno dei momenti più complicati di questa, finora, straordinaria stagione. Il club partenopeo è molto vicino al terzo titolo, uno scudetto a dir poco dominato e la squadra è pronta a fare la storia dopo 33 anni di assenza di successi in Serie A. Il club partenopeo non vive però un momento semplice.

Il club azzurro è uscito nei Quarti di finale di Champions League, sconfitto nel doppio confronto contro il Milan campione d’Italia. Ora per gli azzurri è testa solo al campionato e si ripartirà subito con un grande match. Domenica si disputerà all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Napoli, un match che, nonostante la classifica, è sempre molto sentito da entrambe le tifoserie.

La Juve ha l’obiettivo di vendicare l’1 a 5 del match di andata ma entrambe le squadre hanno disputato match molto importanti in settimana (i bianconeri sono ancora in campo contro lo Sporting a Lisbona) e non arrivano alla miglior condizione. La Juve, come abbiamo detto, si sta giocando la qualificazione contro lo Sporting Lisbona e negli ultimi minuti sono arrivati brutte notizie per i bianconeri.

Juve-Napoli, si ferma Bremer

Il calciatore brasiliano Bremer è stato sostituito a metà ripresa nel match di Lisbona contro lo Sporting. Grande tegola per i bianconeri con il giocatore che ha accusato problemi muscolari e che difficilmente sarà a disposizione per la sfida di domenica contro il Napoli. Brutta notizia per Allegri, che, in questa gara, ha sostituito Bremer con Gatti. L’ex centrale del Torino è stato un perno della difesa in questa stagione, anche se è stato uno dei peggiori calciatori nel match del Maradona contro gli azzurri. Allegri potrebbe cosi essere costretto a cambiare totalmente la difesa.

Per la cronaca la Juventus ha intanto ottenuto il pass per le semifinali di Europa League, qualificandosi grazie ad un buon pari contro lo Sporting. Nonostante la sofferenza la Juve ha raggiunto la qualificazione per il penultimo atto della competizione. Succede tutto nel primo tempo con Rabiot che prima firma il vantaggio e poi commette un ingenuo calcio di rigore. Lo Sporting trova il pari dal dischetto con Edwards, ma finisce qui. Game Over a Lisbona, la Juve vola in semifinale.