Mercato Napoli, la mossa di De Laurentiis per trattenere Osimhen

L’attaccante nigeriano è ad un bivio, tre le squadre interessate a lui. Attenzione alle carte da giocare per il patron azzurro.

Il momento che il Napoli sta attraversando è un po’ turbolento. L’eliminazione dalla Champions League ha lasciato l’amato in bocca a giocatori e staff. Condizionata da troppi fattori negativi che hanno travolto gli azzurri nel momento più critico della stagione. Assenze pesanti, infortuni e arbitraggi discutibili.

Reduci da un pareggio deludente contro il Verona, il Napoli affronterà la Juventus domenica in una sfida insidiosa. I bianconeri attendono la sentenza del Collegio di Garanzia che, con molta probabilità, le riassegnerà i quindici punti di penalizzazione. Domenica sera san dunque una sfida particolare a livello mentale. Una vittoria servirebbe a chiudere, almeno simbolicamente, il discorso scudetto. Perdere potrebbe far entrare il Napoli in un vortice preoccupante.

Oltre al campo, Aurelio De Laurentiis deve giocare le sue partite anche sul piano dei contratti. Dopo i rinnovi di Meret, Lobotka e Juan Jesus, resta ancora qualche tassello da aggiungere al puzzle della prossima stagione.

Kvaratskhelia, come dichiarato dallo stesso patron azzurro, non ha bisogno di nessun adeguamento visto il suo contratto quinquennale. Per Kim si lavora alla cancellazione della clausola rescissoria.

Restano due pedine fondamentali di cui non si conosce ancora il futuro: Luciano Spalletti e Victor Osimhen.

Il tecnico toscano non ha mai parlato di rinnovo ma la situazione sembra sotto controllo. E’ semplicemente concentrato sul terminare la stagione e poi, a bocce ferme, se ne parlerà tranquillamente con il presidente.

Napoli, Osimhen è in bilico: tre squadre su di lui

Victor Osimhen, tuttavia, è l’uomo da convincere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono tre i club interessati all’attaccate nigeriano. Chelsea, Manchester United e Psg hanno dimostrato interesse ma non hanno ancora presentato offerte ufficiali.

De Laurentiis ha fissato il prezzo a 150 milioni di euro ma è ancora convinto di poter convincere Osimhen a rimanere a Napoli almeno per un’altra stagione. Il giocatore sta bene a Napoli e ha dichiarato di volersi migliorare.

Una situazione scomoda, dunque, quella di Osimhen. Sarà difficile convincerlo a rimanere, il passaggio del turno in Champions League sarebbe potuto essere un’ottima motivazione.

Attenzione a questo finale di stagione, importante per il Napoli che vuole portare uno storico scudetto nella città partenopea.