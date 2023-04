Napoli, la big di A all’assalto del bomber: Giuntoli spiazzato

Il calciatore che il Napoli segue ormai da diverso tempo comincia a piacere anche alla big di Serie A, che potrebbe avere le carte in regola per soffiarlo agli azzurri.

Già da sette anni ormai Ciro Immobile è il faro dell’attacco della Lazio, ma a 33 anni il suo solo apporto non può bastare per definire la strategia offensiva futura dei biancocelesti. La società ha bisogno di avviare la necessaria operazione di ringiovanimento della rosa, per non farsi trovare scoperta per il futuro. Per tale ragione la dirigenza di Claudio Lotito studia un colpo, che ha immediatamente ridestato il Napoli, il quale da tempo segue il calciatore.

Si tratta di Walid Cheddira, attaccante del Bari, società di proprietà di Luigi De Laurentiis, figlio del ben più noto Aurelio. Il marocchino, dopo un’eccellente prima parte di stagione, si sta nuovamente confermando: è uno dei migliori attaccanti che militano in Serie B, e sembra avere dalla sua tutte le caratteristiche e l’esperienza necessaria, d’altronde ha già 25 anni, per il definitivo salto nella categoria più importante.

Le attenzioni di diverse big cominciano a essere rivolte al calciatore dei ‘Galletti’ ed è notizia riferita da ‘Tuttosport’ che fra queste squadre figura non soltanto il Napoli, ma anche la Lazio.

Napoli in allerta, anche la Lazio segue Walid Cheddira: i dettagli

Napoli e Lazio sono le due “litiganti”, ma potrebbe anche non avere la meglio nessuna delle due società. Il Bari, infatti, è attualmente terzo nella classifica di Serie B. Ciò significa che il suo approdo nella massima categoria del calcio italiano, ovvero in Serie A, potrebbe realizzarsi per la prossima stagione e Walid Cheddira potrebbe essere il riferimento della squadra per cercare di essere competitiva in un contesto così difficile.

Lo stesso calciatore a sua volta potrebbe desiderare ricambiare la stima e continuare l’impresa, almeno per la prima parte della prossima stagione, con i pugliesi. Ad ogni modo la valutazione del cartellino dell’attaccante si aggira fra i 7 e 10 milioni di euro. Un contributo ottimo se si considera il ruolo in campo di Cheddira e ciò ne aumenta l’appetibilità. Sarà una calda estate in Puglia.