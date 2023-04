“Non giocherà più nel Napoli”: anticipazione secca e tifosi rassegnati

Presa la decisione sul futuro del centrocampista, andrà via a fine stagione.

L’eliminazione del Napoli dalla Champions League potrebbe avere dei risvolti negativi anche fori dal campo per il Napoli.

Gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi per la semifinale di Champions League, pareggiando col Milan nella gara di ritorno. Decisiva la gara di andata dove il Milan ha vinto 1-0.

Gli azzurri hanno iniziato la partita di ritorno in salita. Troppe le problematiche che hanno dovuto affrontare, tra assenze per squalifica, infortuni dopo pochi minuti e due arbitraggi molto discutibili. Nonostante ciò il Napoli esce a testa alta dalla maggior competizione europea, mostrando un gioco dinamico, notato anche da mostri sacri come Pep Guardiola.

Adesso, a pochi giorni dalla sfida alla Juventus, bisogna andare avanti. Domenica il Napoli volerà a Torino per giocare contro la Juventus. Una sfida insidiosa visto il momento delicato che gli azzurri stanno vivendo e considerando l’ipotesi di rassegnazione dei quindi unti di penalizzazione ai bianconeri.

Vincere, tuttavia, potrebbe realmente chiudere, almeno simbolicamente, il campionato. Ma la Juventus viene da due sconfitte consecutive e ha bisogno di fare punto per continuare a sperare in un posto in Europa per la prossima stagione.

Napoli, un centrocampista verso l’addio: presa la decisione sul suo futuro

Nel frattempo Aurelio De Laurentiis deve occuparsi anche della situazione rinnovi.

Dopo Lobotka, Meret e Juan Jesus, il patron azzurro è al lavoro per sistemare diverse situazioni. Per Kim, ad esempio, si lavora per un adeguamento con l’eliminazione della clausola rescissoria. Osimhen ha diverse offerte ma dice di stare bene a Napoli e De Laurentiis ha in serbo qualche carta da giocare per convincerlo a rimanere.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, un’altra situazione scomoda è quella di Tanguy Ndombele.

Il centrocampista francese è arrivato a Napoli l’estate scorsa in prestito dal Tottenham , dove stava vivendo un’esperienza negativa. Non è riuscito ad esprimere le sue potenzialità, complice anche il poco minutaggio. Suo l’errore che ha portato al vantaggio del Milan nella sfida dell’altra sera.

Come riportato dal quotidiano Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di riscattarlo al termine della stagione. Il diritto di riscatto è fissato a 30 milioni di euro ma, a quanto pare, non c’è alcuna intenzione di esercitare la clausola. A fine stagione, quindi, Ndombele dovrebbe fare ritorno a Londra.