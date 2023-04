🚨 Ufficiale anche la tegola del top: Napoli, salterà il big match

L’infortunio di un big riguarda pure il Napoli in vista del prossimo importante appuntamento di cartello in Serie A: difensore giĂ operato

Una notizia positiva per il Napoli in vista della fine della stagione arriva dalle ultime di casa Inter. I nerazzurri, che hanno raggiunto il pass per la semifinale di Champions League, nell’impegno contro la formazione partenopea, a San Siro di maggio, dovranno fare a meno di un elemento importante.

L’annuncio della società nerazzurra è arrivato in queste ore. Una tegola con cui Simone Inzaghi dovrà fare i conti da qui al termine della stagione. Per Spalletti un ‘colosso’ in meno da sormontare per riscattare la sconfitta imposta dall’Inter nel match d’andata. La formazione interista è stata la prima a sconfiggere in campionato il Napoli in questa stagione, nella gara dello scorso 4 gennaio 2023.

Napoli, l’Inter perde un pezzo importante della sua difesa: nella sfida di maggio non ci sarà Skriniar, stagione finita per lui

In queste ore, l’Inter ha comunicato aggiornamenti su Milan Skriniar. Il difensore centrale slovacco, ormai promesso sposo del PSG, si è sottoposto ad un’operazione nella giornata di ieri. L’intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare è stato eseguito nella ‘Clinique du Sport’ di Merignac, a Parigi.

Il calciatore interista (fino alla fine di giugno) dovrĂ ora seguire un programma riabilitativo.

Lo stesso difensore, con una storia su Instagram, ha informato tutti: “Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l’infortunio subito nella partita d’andata contro il Porto. Ieri d’accordo con l’Inter, mi sono sottoposto ad un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguirà una breve riabilitazione per poter riprendere l’attività agonistica”, ha scritto Skriniar.

Nessuna comunicazione da parte dell’Inter sui tempi di recupero. Il difensore slovacco dovrebbe comunque perdersi la sfida del Maradona contro il Napoli.