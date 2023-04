“Andremo avanti per anni!”: Juve, la revoca del titolo 2019 e l’annuncio dell’avvocato

L’avvocato è convinto della sua presa di posizione circa la revoca dello scudetto del 2019 alla Juventus: arriva l’annuncio in diretta.

Il legale Enrico Lubrano, che è stato spesso consulente legale per le vicende della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ durante ‘Punto Nuovo Sport Show’ per parlare di una vicenda che ha incuriosito e interessato, soprattutto nei concitati giorni che hanno coinvolto la Juventus in tribunale. Si tratta, oltre della restituzione dei 15 punti in classifica come sanzione in attesa di un’altra rivisitata, della causa per rivedere l’assegnazione dello scudetto del 2019.

L’avvocato Lubrano ha spiegato in radio: “A marzo è stato depositato al TAR del Lazio il ricorso per la revoca del campionato del 2019. Una richiesta formulata sulla base della decisione attuata quest’anno dalla Corte d’Appello federale, visto che la Juventus ha determinato l’alterazione di quel campionato con le operazioni imputate”.

La soluzione secondo il legale coinvolgerebbe anche il Napoli. Perché “in quel caso assegnare lo scudetto alla seconda in classifica sarebbe come accaduto durante Calciopoli. Le annualità sono predisposte per 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. In quest’ultima annata, la Juve andò a sottrarre la Champions al Napoli per un punto”.

Juventus, lo scudetto del 2019 e le penalizzazione: parla l’avvocato Lubrano

Tuttavia non è il caso di concentrare eccessivamente le aspettative su tale ricorso per l’avvocato Enrico Lubrano parla della necessità di anno per una risposta e anche del coinvolgimento del Consiglio di Stato. Per ciò che concerne invece la situazione presente della Juventus, l’avvocato dichiara: “Il dispositivo della sentenza ci dà già il titolo del film: sono rigettati i ricordi dei quattro legali rappresentanti della Juventus, mentre accolti in parte i ricorsi di Nedved e dei membri della Cda. Il tutto per rivalutare anche la sanzione poi inflitta in classifica con i punti di penalizzazione. Questo significa che sono confermate l’80% delle attività accusate ed imputate ai bianconeri”.

Cosa c’è da attendersi per il campionato in corso? Secondo il legame la Juventus realisticamente tra un mese vedrà sottratti circa 9-10 punti, dopo che la Corte d’Appello avrà implementato le motivazioni dell’accusa, come richiesto dalla sentenza del Collegio di Garanzia“.