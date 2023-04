Boban fa infuriare i napoletani: sentenza netta, l’ha detto lui in persona

Dichiarazioni che non faranno piacere ai tifosi del Napoli, quelle del Chief of Football dell’Uefa.

La qualificazione alla semifinale di Champions League è un traguardo straordinario per il Milan. In una stagione al di sotto delle aspettative in campionato, nel quale occupato il quinto posto, il percorso europeo dei rossoneri sembra poter far dimenticare tutti i passi falsi.

Le tre partite disputate contro il Napoli, compresa quella vinta 4-0 in campionato, hanno riacceso la luce nel Milan, che adesso è, sia psicologicamente che in termini di risultati, nell’Olimpo delle squadre europee.

Affronterà in semifinale l’Inter di Simone Inzaghi, che ha battuto il Benfica ai quarti. Anche i cugini nerazzurri sono in difficoltà in campionato, quarti in classifica e sommersi dalle critiche. Il derby, questa volta europeo, della Madonnina si prospetta tutt’altro che banale. Chi vincerà conquisterà una clamorosa finale di Champions League, e indubbiamente segnerà la storia di Milano.

Uno dei temi degli ultimi giorni è proprio il doppio volto del Milan tra campionato e Champions League. Tema ripreso anche da Pep Guardiola, che ha sottolineato come i rossoneri riescano a trarre forza dalla loro storia europea per giocare al meglio questa competizione. Un altro volto, quindi, quello mostrato dai Diavoli in Europa, come sottolineato anche da Luciano Spalletti alla vigilia del match, poi pareggiato, di ritorno dei quarti di finale.

Milan, Boban fa infuriare i tifosi napoletani

Tra i campioni che hanno segnato la storia europea del Milan c’è anche Zvonimir Boban, al Milan dal 1992 al 2001 che dal 2021 occupa il ruolo di Chief of Football dell’Uefa.

In occasione di Youth League tra Hajduk Spalato e Milan, il braccio destro di Ceferin ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla partita ed alla stagione del Milan.

“E’ una sensazione bellissima, sia i milanisti che i croati sono miei amici. Non so fare un pronostico, spero che vinca il migliore. La stagione che il Milan sta disputando è bellissima per adesso, mando un grosso abbraccio a tutti gli amici rossoneri“, ha dichiarato l’ex dirigente del Milan.

Parole che non faranno piacere ai tifosi del Napoli, soprattutto considerando il suo ruolo all’interno dell’Uefa e l’arbitraggio discutibile che si è visto nella doppia sfida tra Napoli e Milan.