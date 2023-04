🔴 Napoli, tifosi hanno bacchettato Kvara: arriva la difesa di un ex azzurro

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan, alcuni tifosi hanno bacchettato Kvicha Kvaratskhelia. Un ex azzurro ha difeso il giocatore georgiano.

Una sconfitta pesante che di fatto ha sancito l’eliminazione dalla Champions League. Il Napoli si lecca le ferite dopo la batosta patita in Europa, nonostante la squadra di Luciano Spalletti abbia messo in campo un’ottima prestazione contro il Milan. Questo, evidentemente, quello che brucia di più a tutto l’ambiente. Due partite dove gli azzurri avrebbero senza dubbio meritato qualcosa in più. Due sfide dove anche la sorte si è accanita contro i ragazzi di Spalletti, a cominciare dall’aspetto legato agli infortuni. Osimhen ha dovuto saltare la prima sfida, poi è mancato Simeone e Raspadori non ha potuto dare a pieno il suo contributo tornando proprio da un infortunio.

Nella gara di ritorno, poi, gli infortuni a partita in corso di Mario Rui e Politano. Una situazione diventata ovviamente delicata, e che ha condizionato di sicuro il lavoro sul campo. Nonostante questo, però, il Napoli ha gestito al meglio la situazione, pur non riuscendo a conquistare il passaggio del turno. Delusione, certo, ma anche consapevolezza che quanto si è fatto rappresenta in ogni caso qualcosa di sicuramente storico. Ora tesa al campionato, allo Scudetto e le vittorie che mancano per la matematica.

Napoli, Kvara bacchettato: interviene Marcolin in diretta

Uno dei giocatori che ha ricevuto una serie di giudizi contrastanti è stato Kvicha Kvaratskhelia. Per alcuni il georgiano è stato il vero fulcro del gioco, l’unico in grado di impensierire concretamente la difesa avversaria. Il numero 77 ci ha provato in più di un’occasione, qualche volta rinunciando all’assist per provare la conclusione in via personale. E’ stato proprio quest’ultimo aspetto, forse, ad attirare l’attenzione di qualche critica da parte dei tifosi.

C’è, però, un ex azzurro che non ci sta e che ha voluto difendere Kvara. Dario Marcolin, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha difeso l’attaccante del Napoli con parole molto chiare, analizzando anche quello che è stato l’atteggiamento del Milan nei confronti del giocatore georgiano.

“Kvaratskhelia è talmente imprendibile, e a tratti lo è stato anche martedì contro il Milan, che invece che raddoppiare le altre squadre lo triplicano”, ha detto l’ex centrocampista del Napoli. “Anche il Milan, che oltre che con Calabria lo teneva con Krunic e il ripiegamento di Brahim Diaz”, la parole di Marcolin. “Per fermare il Napoli – ha detto anche a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ – deve provare a fare una mossa del genere su di lui, su Osimhen e mettere un uomo su Lobotka”, la chiosa dell’ex centrocampista.