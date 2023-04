Calciomercato Napoli, addio Meret: ecco il suo erede

Il Napoli si prepara alla prossima sessione di mercato. Addio ad Alex Meret? Cristiano Giuntoli ha già pronto il suo erede, ecco svelato tutto

E a pensare che non sarebbe neanche dovuto essere il portiere titolare di questo Napoli. Invece, Alex Meret non solo è rimasto, ma ha anche confermato tutto quello che ci si aspettava da lui dal 2018. L’ex Udinese e Spal è diventato quest’anno una delle pedine e delle colonne fondamentali degli azzurri, conquistando persino la fiducia del pubblico e di Luciano Spalletti. Certo, qualche sbavatura è ancora presente, ma le parate miracolose non sono mancate. Anche nell’ultima di Champions col Milan.

Il suo futuro, però, resta tutto da scrivere. Alex Meret ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 con il Napoli ed una sua permanenza in azzurro non è così scontata. Su di lui c’è la pressione e l’interesse forte della Premier League. In particolare del Tottenham, che nell’italiano classe 1997 avrebbe individuato il perfetto erede di Hugo Lloris. Una situazione complicata per il DS Cristiano Giuntoli, che dal canto suo sa bene di avere a disposizione soltanto la prossima estate per capitalizzare una sua eventuale cessione in caso di mancato rinnovo. Pena il perdere Meret a zero nel 2024.

Napoli, Meret dice addio? Giuntoli, intanto, ha già pronto il suo erede: i dettagli

Per questo, il Napoli è già al lavoro per non farsi trovare pronto. Ed il direttore sportivo Giuntoli sta selezionando un ventaglio di ipotesi valide per raccogliere l’eredità che potrebbe lasciare l’ex Udinese e Spal.

Come riportato, quest’oggi, dai principali quotidiani nazionali, il profilo in cima alla lista dei desideri del Napoli resta Guglielmo Vicario. Il portiere in forze all’Empoli è un elemento ambito da mezza Serie A, ma gli azzurri lo seguono da tempo. L’ex Cagliari è un pupillo di Giuntoli, che in lui vede il naturale erede di Meret. Strapparlo dall’Empoli non sarà facile, ma i canali con il Napoli sono storicamente buoni e qualche nuovo affare potrebbe a breve nascere.