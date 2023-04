Napoli, rivelazione a sorpresa: Spalletti perde di nuovo la pazienza?

Il Napoli sta vivendo un momento molto complicato, ma dall’estero arriva un giudizio inaspettato. Come risponderanno Spalletti e i suoi?

Non può essere negato che il momento del Napoli sia il più difficile dall’inizio della stagione. L’eliminazione dai quarti di Champions League è stata una brutta delusione, anche per il fatto che è avvenuta contro un’altra italiana. Ma in generale la squadra di Spalletti preoccupa i tifosi per il suo livello di gioco. Ormai da quasi un mese i partenopei non riescono più ad avere la brillantezza e l’efficacia visti per tutto il resto dell’annata, e lo scudetto non è ancora assicurato.

Al Napoli servono infatti ancora quattro vittorie per potersi dire con certezza campione d’Italia, quando mancano solo otto incontri alla fine del campionato. Ma già domenica sera gli azzurri sono attesi a una partita molto dura in casa di una Juventus che pare avere ora il vento in poppa. Il Napoli sta invece in una situazione di bonaccia. Il miglior attacco della Serie A è rimasto a secco tre volte in cinque partite dell’ultimo mese, e la difesa, seconda solo alla Lazio, ha preso 7 gol in altrettanti incontri.

Segnali di una crisi evidente, che si riflette anche nel nervosismo di Spalletti nelle ultime partite, specialmente in occasione dei confronti col Milan. Un brutto risultato domenica a Torino potrebbe aggravare ancora di più il morale dei giocatori partenopei, per cui urga un’inversione di rotta. Arrivano però dall’estero alcune parole che la squadra azzurra dovrebbe tenere in seria considerazione.

Guardiola torna a parlare del Napoli: “Si deve dire che è una brutta squadra…”

Sono le parole di Pep Guardiola, il tecnico del Manchester City che in passato ha celebrato il Napoli di Spalletti. In quell’occasione, però, i complimenti dell’allenatore catalano furono recepiti molto male dal collega sulla panchina del Napoli, che lo accusò di voler mettere pressione. Adesso, dopo i quarti di finale di Champions League, Guardiola è tornato a parlare, intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

“Adesso si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions League? – ha chiesto provocatoriamente Guardiola – No, perché li ho visti e sono rimasto impressionato per come hanno giocato”. Insomma, nonostante la brutta eliminazione col Milan, il catalano conferma il suo giudizio sui campani. “Il Napoli vincerà lo scudetto” ha ricordato. Chissà che stavolta non possa essere un’iniezione di fiducia per Spalletti e i suoi.