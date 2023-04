“Credevamo allo Scudetto…”: Napoli, la rivelazione dell’ex in queste ore

Il Napoli si prepara al big match di Serie A contro la Juventus, mentre arrivano le dichiarazioni nette da parte di un ex azzurro: la rivelazione.

Il Napoli si sta preparando per affrontare la Juventus in Serie A per la 31esima giornata. È importante non sbagliare, anche per ritrovare la giusta fiducia dopo l’eliminazione dalla Champions League. L’ex azzurro ha parlato così, pensando al presente e anche al passato.

Il Napoli deve affrontare la Juventus, all’Allianz Stadium, per il girone di ritorno della Serie A. Ha già dimostrato di poter far male ai bianconeri in questa stagione e non deve perciò fare altro se non riconfermarsi.

Del lavoro di Luciano Spalletti, di Cristiano Giuntoli e della società tutta ha parlato quest’oggi l’ex giocatore del club azzurro, ovvero Christian Maggio. Le sue parole.

Napoli, tra presente e passato con Maggio: le parole dell’ex azzurro

Christian Maggio ha parlato del Napoli, tra presente e passato. Le sue parole a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Dopo il gol di Koulibaly a Torino tutti pensavamo che lo scudetto potesse arrivare. Poi è arrivata quella maledetta partita di Firenze. Quella stagione facemmo 91 punti”. Ed è poi tornato a parlare del presente: “Spalletti, Giuntoli e la società hanno fatto un grandissimo valore. Sono andati via ragazzi di valore e ne sono arrivati giovani che si sono manifestati grandi acquisti”.

Sul doppio confronto in Champions League, Maggio ha detto: “Su Lozano il rigore è evidente e non so cosa sia successo tra arbitro e VAR, ma appena abbiamo visto il replay, io e mio figlio abbiamo gridato subito ‘rigore’! Rimane l’amaro in bocca per il fatto che non siano andati a rivedere l’episodio”. E poi infine: “Sul gol di Leao i difensori del Napoli forse non si aspettavano che potesse fare un’azione del genere. Ma a volte in campo è difficile capire che tipo di valutazioni fare anche se col senno di poi andava fermato con un fallo anche a costo di essere ammoniti”.