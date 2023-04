Napoli, annuncio ufficiale: ultime dall’infermeria, c’è una buona notizia

Il Napoli lavora al seguito di Luciano Spalletti per affrontare la Juventus nella 31^ giornata di Serie A: le ultime dall’allenamento odierno.

La 31^ giornata di Serie A si avvicina a grandi falcate e il Napoli sta perciò lavorando intensamente al seguito del suo allenatore, Luciano Spalletti, con l’intento di prepararsi al big match contro la Juventus.

Napoli, le ultime dall’allenamento: ecco gli aggiornamenti sui giocatori non al 100%

Le ultime dal report di pochi minuti fa pubblicato dal Napoli sui propri canali ufficiali: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domenica a Torino per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro su palle inattive e circuito di forza”. Poi le ultime sugli infortunati.

“Chiusura con lavoro tattico e partita a campo ridotto. Mario Rui e Politano hanno fatto terapie. Simeone ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Rrahmani“, si legge. Il difensore preoccupa in vista del match contro la Juventus visto che per Spalletti c’è il rischio che anche il suo nome vada ad aggiungersi alla lista degli indisponibili. Ma non è stato sottoposto ad accertamenti e sta comunque lavorando in palestra. Il che lascia spiragli di positività, così come per Simeone. I problemi maggiori allora riguardano attualmente Mario Rui e Matteo Politano, dopo il big match di Champions League contro il Milan.