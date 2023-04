Incontro e firma, gioia per il Napoli: nuovo capolavoro di Giuntoli

Grande gioia per il Napoli: Giuntoli mette a segno un altro colpo da vincente. Ci sarà l’incontro e poi arriverà anche la firma, i dettagli.

Il Napoli, quindi, si gode il nuovo colpo messo a segno soprattutto grazie al lavoro di Cristiano Giuntoli. Ottima notizia in arrivo per i tifosi, con la firma per cui è ormai solamente questione di ore. Gli ultimi aggiornamenti.

Il Napoli, archiviata la delusione della Champions League e con lo Scudetto come primo obiettivo, pensa anche al calciomercato con Giuntoli impegnato in prima linea. Non solo per gli innesti da dare alla squadra di Luciano Spalletti, ma anche per quei contratti che si avvicinano alla loro scadenza.

Il club partenopeo, infatti, non vuole fare gli errori delle sue rivali. Motivo questo per cui Cristiano Giuntoli sta definendo gli ultimi dettagli con l’agente di Amir Rrahmani. Il contratto del difensore è in scadenza nel 2024, ma è giù pronto il rinnovo.

Calciomercato Napoli, l’agente di Rrahmani è in città. Manca poco per la firma: i dettagli

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato: “Adrian Allaj, procuratore per Soccer 11 del numero 13 azzurro, è arrivato a Napoli per formalizzare gli ultimi dettagli che porteranno il kosovaro a rinnovare il proprio contratto. Amir Rrahmani potrà restare in azzurro per almeno altri cinque anni. Vale a dire fino al 30 giugno 2028“.

“Già da giorni – continua – si lavora al prolungamento del contratto del difensore kosovaro. Ma con l’arrivo a Napoli del suo procuratore, adesso l’ufficialità del suo rinnovo sembra veramente molto vicina“. L’attuale contratto del difensore è in scadenza nel 2024, ma il club intende blindarlo. Manca ormai pochissimo alle firme.

Il Napoli perciò vuole giocare d’anticipo e non arrivare al potenziale pericolo di perdere il giocatore a parametro zero il prossimo anno. D’altro canto, da parte di Rrahmani c’è la piena volontà di rimanere in azzurro.