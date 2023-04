Mercato Napoli, salti di gioia per i tifosi: che colpo di Giuntoli

Il Napoli pianifica il mercato, e a breve potrebbe arrivare un nuovo rinforzo in un settore fondamentale del campo. Ecco di chi si tratta.

Con la Champions League alle spalle e con otto giornate alla fine della stagione, il Napoli torna a pianificare il prossimo futuro. Soprattutto in chiave mercato, in vista di un’estate che si preannuncia infuocata per il club partenopeo, soprattutto sul fronte delle cessioni. Cristiano Giuntoli si sta muovendo fin da ora per bloccare un elemento che potrebbe divenire molto importante in prospettiva, nelle mani di Spalletti.

Il primo obiettivo è rinforzare il centrocampo, un settore chiave della manovra del Napoli ma che, nel corso della stagione, ha dimostrato qualche lacuna alle spalle dei titolari. La situazione di Zielinski, in scadenza nel 2024 e con un rinnovo economicamente complicato, resta in bilico. Per contro, sono certi gli addii di Ndombelé, in prestito dal Tottenham, e Demme, ai margini della squadra di Spalletti e con un contratto molto oneroso.

Quindi, in questo reparto Giuntoli dovrà portare nomi nuovi in dote al suo allenatore, e ci sarà da valutare soprattutto la questione di Lobotka. Il regista resterà al Napoli, questo sembra sicuro, ma sarà necessario trovare un giocatore in grado di fargli da vice: qualcosa che quest’anno è mancato. Il profilo è, ovviamente, in stile Giuntoli: giovane e di prospettiva, poco costoso e ancora da scoprire da parte del grande pubblico.

Giuntoli a caccia del nuovo Lobotka: ecco l’obiettivo del Napoli

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il capo scout partenopeo Maurizio Micheli avrebbe segnalato a Giuntoli il profilo ideale per questo ruolo. Si tratta del senegaese Pape Diop, classe 2003, attualmente in forza allo Zulte Waregem, nel campionato belga. Il quotidiano rosa lo descrive come un “mediano fisico e con buoni piedi”, che “potrebbe crescere accanto a Lobotka e diventarne intanto il vice”.

Il nuovo obiettivo del Napoli è un giocatore giovane e che deve ancora farsi le ossa nel calcio europeo, essendo arrivato in Belgio dai senegalesi del Diambars FC solo a settembre 2022. Fin qui, Pape Diop ha giocato prevalentemente con le giovanili dello Zulte Waregem, scendendo in campo con la prima squadra solo in due occasioni. Il suo cartellino è stimato da ‘Transfermarkt’ attorno ai 400.000 euro, e sarebbe davvero un affare per gli azzurri.