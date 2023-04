‘Gufata’ a sorpresa: Napoli, parole senza filtri e tifosi spiazzati

Napoli, domenica la gara difficilissima contro la Juventus. Occhio alla gufata a sorpresa che gela i tifosi azzurri: le parole sono senza alcun filtro

Ripartire dopo l’eliminazione amara in Champions League contro il Milan e blindare quanto prima l’aritmetica vittoria dello Scudetto. È questa la missione con cui il Napoli si prepara a vivere sin da subito il proprio ritorno in Serie A. La prossima sarà subito difficilissima, con gli azzurri che faranno visita alla Juventus. Una squadra rivitalizzata dai fatti di cronaca e da quelli sportivi, forti di quindici punti in più in classifica e di una semifinale raggiunta in Europa League.

Nella complicata cornice di Torino, gli uomini allenati e guidati da Luciano Spalletti dovranno fare a meno di due pedine fondamentali. La sfida di Champions League ha lasciato strascichi pesanti sulle condizioni di Mario Rui e Politano, che rispettivamente dovranno restare fermi ai box 4 e 2 settimane (almeno). Una pessima notizia per il Napoli, che deve affrettarsi a chiudere i giochi in campionato. Mancano solo quattro vittorie alla matematica certezza dello Scudetto, ma in questo aprile gli azzurri sembrano essersi un po’ arenati.

Napoli, occhio alla gufata improvvisa di Allegri: l’ex tecnico della Juventus ci prova davvero

Dopotutto, un periodo di flessione può capitare a tutti. Persino ad una squadra che, fino alla sosta per le nazionali di marzo, ha stracciato la concorrenza sia in Serie A che in Champions League. Il Napoli, adesso, appare vulnerabile e le avversarie vogliono approfittarne. Anche se dalle parole di Massimiliano Allegri non sembrano esserci troppi dubbi.

Dopo aver raggiunto la semifinale, il tecnico della Juventus ha così commentato ai microfoni della TV ufficiale bianconera: “Domenica sarà una partita bellissima, ospiteremo e affronteremo i futuri campioni d’Italia…”. Sincero complimento o una gufata bella e buona? I tifosi del Napoli (e chissà, anche Luciano Spalletti) fanno gli scongiuri, ben ricordandosi le parole non certo di stima che Allegri riservò in occasione del 5-1 dell’andata: “Staremo a vedere a marzo dove saranno, il campionato è ancora lungo”.