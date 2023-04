Napoli, bocche cucite: arriva la notizia prima della sfida con la Juve

La notizia è arrivata in queste ore, a poche ore dall’importante sfida tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Il Napoli continua a leccarsi le ferite dopo la cocente eliminazione patita in Champions League per mano del Milan. Un epilogo che i tifosi azzurri avrebbe voluto diverso, e che invece ha certificato quanto il calcio possa essere imprevedibile. Un doppio impegno dove la squadra di Luciano Spalletti non ha assolutamente demeritato, con diverse problematiche emerse anche sotto il punto di vista fisico e degli infortuni. L’assenza di Osimhen nel match di andata, gli infortuni a partita in corso di Politano e Mario Rui, senza dimenticare l’assenza di Simeone ed un Raspadori ancora non in ottime condizioni dopo essere rimasto fuori per diverso tempo proprio a causa di un infortunio.

Poi c’è stata la gestione arbitrale, discutibile sia all’andata che al ritorno. Il Napoli ha dovuto rinunciare a Kim ed Anguissa per il match di ritorno, vittime evidentemente di un fischietto come quello di Kovacs che non è stato impeccabile come sottolineato da tutti suoi ex colleghi ed addetti ai lavori. Poi il rigore non fischiato nella gara di ritorno ad Hirvinz Lozano, altra macchia arbitrale che ha ovviamente inciso e non poco sul doppio confronto.

Napoli, la decisione del club prima della sfida col Milan

Certo, il campo ha parlato ed il Milan ha avuto la capacità di mettere insieme il puzzle. Che Stefano Pioli sia riuscito ad incartare Spalletti sotto il punto di vista tattico, questo sembra un dato di fatto. Al netto della mole di gioco creata dal Napoli, infatti, l’allenatore dei rossoneri ha creato dei grattacapi che il suo avversario non è riuscito a bypassare, andando cosi a cedere sotto i colpi di una squadra comunque bene organizzata come quella rossonera.

Ora per il Napoli c’è il campionato. Resta quello ai partenopei, e le prossime partite saranno cruciali in attesa della matematica per la conquista dello Scudetto. La prossima sfida sarà di grande importanza, visto che gli azzurri affronteranno la Juventus che invece in Europa c’è ancora, visto il passaggio del turno ai danni dello Sporting di Lisbona. Secondo quanto riportato dai media, il club azzurro ha comunicato che non ci sarà conferenza stampa prima del match coi bianconeri. Bocche cucite prima della partita con la Vecchia Signora.