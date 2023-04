Napoli, cambia ancora la classifica? Annuncio in diretta sul caso plusvalenze

Le sue parole vanno in controtendenza, ma sono sicure: la sentenza può cambiare ancora.

La decisione del Collegio di Garanzia ha rinviato tutto a data da destinarsi.

Nel frattempo la Juventus ha vissuto, ieri, una giornata molto positiva. La restituzione dei quindici punti di penalizzazione fino alla nuova sentenza spedisce la Juventus al terzo posto in un colpo solo. In questo modo i bianconeri butta Milan e Inter fuori dai posti per la prossima Champions League, e si avvicinano alla Lazio al secondo.

Il pareggio 1-1 contro lo Sporting Lisbona, regala alla Juventus la qualificazione alla semifinale di Europa League, in una giornata da incorniciare per i bianconeri.

Adesso toccherà affrontare il Napoli domenica sera, in una sfida importantissima. Il Napoli, reduce dalla brutta eliminazione dalla Champions league contro il Milan, deve risollevare gli animi in una sfida che potrebbe chiudere, almeno simbolicamente, il campionato. La Juventus viene, invece, da due sconfitte consecutive e deve ritrovare punti per continuare a lottare, forte anche dei quindici punti riguadagnati.

Il giornalista del Fatto Quotidiano Lorenzo Vendemiale, tuttavia, non della stessa opinione. Ai microfoni di TvPlay ha commentato la sentenza e, andando in controtendenza, ha dichiarato che secondo lui non è così positiva per la Juventus.

Sentenza Juve, il giornalista: “Non è andata bene alla Juve”

Il giornalista ha spiegato le sue motivazioni, andando in controtendenza rispetto all’opinione pubblica.

“Prima della sentenza il clima era positivo, di ricomposizione. Si parlava di annullamento, della Figc che non si sarebbe presentata. L’aspettativa era che sarebbe stata riformulata la pena e poi il verdetto, e così è stato. Non essendoci ancora le motivazioni non si capisce molto. Ma dalle parole del dispositivo non mi sembra che alla Juventus sia andata benissimo. L’impianto accusatorio è stato confermato ed il ricorso per i dirigenti è stato rigettato. Sono stati salvati solo i componenti minori, che magari non avevano tante colpe”, ha commentato.

“Il Collegio di Garanzia ha chiesto di rivalutare le colpe dei dirigenti minori e di riformulare la pena in base a questo. Quanto sono colpevoli i dirigenti di secondo piano? Se sono innocenti la pena deve essere riformulata, ma mi aspetto solo uno sconto“, ha concluso Vendemiale.

Parole decise che, pur andando in controtendenza, rivelano un punto di vista diverso.