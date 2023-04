Ventola lascia i napoletani senza parole: la sentenza su Kvara è netta

Dopo la prestazione fornita martedì contro Milan, Kvaratskhelia è stato criticato dall’ex giocatore Nicola Ventola.

Il Napoli ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte al Milan, dicendo addio così ai sogni di accedere per la prima volta nella sua storia alle semifinali della Champions League. La squadra guidata da Luciano Spalletti, di fatto, non è riuscito a ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata nel match di andata di una settimana fa di San Siro.

Martedì sera, infatti, il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan di Stefano Pioli non è andato oltre l’1-1. I partenopei hanno fatto di tutto per provare a qualificarsi per le semifinali, anche se hanno commesso più di qualche errore: dal mancato fallo su Leao nell’azione del gol di Giroud a vari errori commessi in attacco.

Il team partenopeo, infatti, ha avuto più di un’occasione, ma sia tanta imprecisione che le parate di Mike Maignan hanno impedito agli uomini di Luciano Spalletti di realizzare un gol che è arrivato solo con Victor Osimhen nei minuti di recupero. Il più pericoloso tra gli azzurri è stato sicuramente Khvicha Kvaratskhelia che, però, all’80’ ha sbagliato il calcio di rigore del possibile 1-1. Proprio sulla battuta del georgiano ci sono delle dichiarazioni che stanno facendo discutere.

Napoli-Milan, Ventola su Kvaratskhelia: “Non doveva calciare il rigore, non è riuscito a dare una mano alla squadra”

Nicola Ventola, ai microfoni ufficiali della ‘Bobo Tv in onda su Twitch’ ha infatti commentato così sull’errore del georgiano: “Kvaratskhelia ha fatto innervosire la gara nei primi 20 minuti. Su 50 volte, 40 ha preso sempre la decisione sbagliata. Non era la sua serata, sia per quanto riguarda le idee che le scelte, ed il rigore non lo doveva battere lui. Non è riuscito a dare una mano alla squadra. Victor Osimhen non aveva spazio e spesso ha dovuto fare il movimento della mezzaluna per liberarsi”.

Queste parole dell’ex giocatore di Bari ed Inter, di fatto, stanno creando molto trambusto, visto che sono molto nette sulla prestazione fornita da Kvaratskhelia contro il Milan. Lo stesso georgiano si è scusato il giorno dopo con i suoi compagni, ma il capitano Giovanni Di Lorenzo l’ha subito rincuorato: “Non siamo stati elimianti perché hai sbagliato il rigore”.