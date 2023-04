“A fine stagione…”: mercato Napoli, De Laurentiis ha pronto il regalo

Il Napoli si prepara al finale di stagione convulso, mentre De Laurentiis scalda una sorpresa per i tifosi a fine stagione. Ecco rivelato tutto prima della gara con la Juventus

Quattro vittorie alla matematica vittoria del campionato. Il Napoli riparte dopo l’amara eliminazione in Champions League e ha voglia di farlo alla grande. Nel mirino c’è la difficile ed ostica trasferta di Torino, quando domani gli azzurri saranno ospiti della Juventus. Una gara complicata per gli uomini allenati e guidati da Luciano Spalletti, colpiti anche da qualche assenza di troppo dopo il doppio confronto con il Milan.

Al di là di questo, la formazione partenopea non ha il tempo di leccarsi le ferite. Anzi, il Napoli è chiamato a trottare quanto prima per riprendere il dominio assoluto della Serie A. Un dominio che è pronto a rispecchiarsi anche sul mercato, con la società di Aurelio De Laurentiis che è pronta a muoversi in maniera anticipata in vista della prossima stagione. Battere la concorrenza sarà difficile, ma il piano della dirigenza napoletana è chiaro. E resistere all’assalto dei top club sarà una delle missioni principali di questa estate 2023.

Napoli, colpo di scena a fine stagione: De Laurentiis prepara il regalo per i tifosi

Dopotutto, l’operato di Cristiano Giuntoli nel blindare i pezzi forti del suo Napoli è già cominciato. E a breve è pronto a scendere in campo lo stesso Aurelio De Laurentiis per fare da garante nei confronti dei tifosi e nei confronti dei pezzi da novanta.

È il caso di Kvaratskhelia, il cui agente è stato ritratto anche a colloquio con il patron azzurro. I colloqui per il rinnovo del georgiano con il Napoli vanno avanti, come spiega l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. Che poi aggiunge: filtrano segnali positivi ed incoraggianti circa un nuovo e maggiormente solido accordo tra l’ex Dinamo Batumi ed il club napoletano. “A fine stagione ci sarà l’appuntamento”: dopo un’annata da record, insomma, De Laurentiis prepara il regalo ai tifosi. Quale? La permanenza inoltrata di Kvaratskhelia, al centro (come Osimhen) delle mire dei principali top club europei.