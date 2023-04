Calciomercato Napoli, addio Kim: ecco pronto il suo erede

Il Napoli, nelle prossime settimane, dovrà valutare la posizione di numerosi big: Kim Min-jae può lasciare la compagnia a fine stagione.

La conquista dello scudetto è vicina, alla luce dei 14 punti di vantaggio nei confronti della Lazio seconda a 8 partite alla conclusione del campionato. Per chiudere la pratica, e spegnere sul nascere i propositi di rimonta dei biancocelesti, servirà però continuare a macinare vittorie. La squadra di Luciano Spalletti, in vista del big match di domani sera sul campo della Juventus, oggi continuerà ad allenarsi. Il club, invece, ha cominciato a riflettere in vista del mercato estivo.

La sensazione è che la rosa targata 2023/24 risulterà sotto certi aspetti molto differente da quella attuale. La strategia alla base delle scelte non cambierà: si punterà quindi a prendere elementi giovani, con ancora ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi d’Europa. A risultare differenti saranno i componenti del gruppo azzurro: molti degli attuali protagonisti, infatti, sono finiti nel mirino di varie società europee e non è da escludere un addio al termine della stagione.

Victor Osimhen, ad esempio, piace al Manchester United che già nel 2022 aveva tentato di strapparlo ai partenopei senza però riuscire nell’intento. I contatti tra le parti, in ogni caso, sono rimasti costanti e la richiesta di 150 milioni avanzata dal presidente Aurelio De Laurentiis non spaventa i ‘Red Devils’. I quali sono pronti a farsi avanti anche per un’altra colonna portante della squadra di Spalletti: Kim Min-jae.

Napoli, se parte Kim ecco Scalvini

Nel contratto del sud-coreano, come noto, è presente una clausola rescissoria da 45 milioni valevole per le squadre straniere. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha provveduto ad attivarsi, al fine di eliminarla, tuttavia l’intesa con l’entourage del difensore risulta ancora distante. Da qui la necessità di individuare un adeguato sostituto da prendere nel caso in cui l’ex Fenerbahçe dovesse cedere al corteggiamento degli inglesi. La scelta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è ricaduta su Giorgio Scalvini.

Il classe 2003 è cresciuto in maniera esponenziale in questi mesi, al punto da diventare un titolare inamovibile per Gian Piero Gasperini. Un elemento polivalente, capace di giocare sia come difensore centrale che centrocampista valutato dalla Dea almeno 40 milioni. Ora resta da vedere quale sarà la decisione finale di Kim Min-jae. Matrimonio prolungato o divorzio?